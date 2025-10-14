Noemí Galera lanza este rotundo rapapolvo a los concursantes de 'OT 2025' y les invita a abandonar

Con cada gala, los concursantes de 'OT 2025' atraviesan una montaña rusa de emociones que condicionan su rendimiento en la Academia durante toda la semana. Y aunque el repaso de gala suele servir para canalizar todos esos llantos y quejas, Noemí Galera ha dicho basta este martes, abriendo la puerta a todo el que quiera abandonar si no pueden soportar la presión de un formato de estas características.

"Es jodido, hay presión, pero es así. Habrá injusticias, pero la vida tampoco es justa. Lo único que os pido es si en algún momento notáis que esto se os hace bola, que no podéis continuar, que os está haciendo daño a nivel personal… estar aquí no es una obligación", ha comenzado aclarando la directora de la Academia durante el último repaso de gala.

Noemí Galera zanja los llantos y quejas de 'OT 2025' indicando la puerta de salida: "No quiero sentir que os estamos jodiendo la vida"

Y es que, antes de repasar las actuaciones de la gala 4 de la edición, que se tradujo en la expulsión del mallorquín Carlos de los Reyes, Noemí Galera se ha mostrado franca con los jóvenes talentos. "Os lo digo desde el cariño, pero no quiero sentir que os estamos jodiendo la vida. No quiero sentir eso. Hay bloqueos que se pueden solucionar aquí, pero hay otros que no. Ya lo hemos visto", ha sentenciado.

"Si alguien tiene la necesidad o siente que no está en su sitio, que esto no es para vosotros, que no estáis encontrando la manera, que no os podemos ayudar, aunque lo intentamos, hablamos. Pero no es obligatorio estar aquí. No quiero a nadie sufriendo aquí. No quiero a nadie machacado", advertía a continuación la directora, invitando a quiénes se sientan superados por la experiencia a poner fin a su paso por el concurso de Prime Video.

Así, Noemí Galera insistía en que lo primordial es velar por su bienestar y que afronten las críticas y las valoraciones de forma constructiva. "No quiero que lo paséis mal en cada repaso de gala. Os intentamos ayudar en todo lo que podemos, estamos para todo lo que necesitéis. Si alguien cree que esto se está alargando en el tiempo y no está bien, hablemos", continuaba explicando.

"Es un programa de televisión. Estamos para divertirnos, para jugar, para aprender y tomar lo bueno que nos haga crecer como personas. Os van a criticar y a apoyar, pero cuando salgamos de aquí también", terminaba señalando la también directora de casting de 'OT 2025', que no ha podido soportar este martes el abatimiento por parte de concursantes como Lucía Casani o Judit, que se enfrentan esta semana en una ajustada nominación.