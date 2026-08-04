TVE confirma la noticia más esperada sobre el futuro de 'Trivial Pursuit' tras su tándem de éxito con 'Cifras y letras'

La 2 ha conseguido consolidar en los últimos meses su gran apuesta por el género de los concursos y cuenta a diario con un tridente de oro formado por 'Saber y ganar', 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras'. Es por ello, por lo que TVE seguirá confiando en los tres formatos de cara a la próxima temporada.

La continuidad de los concursos presentados por Jordi Hurtado y Aitor Albizua estaba más que garantizada. Sin embargo, el formato que conduce Egoitz Txurruka se encontraba en un momento delicado tras concluir la emisión de las entregas grabadas que estaban previstas para su emisión en La 1.

Sin embargo, en las últimas semanas, TVE ha estado negociando junto a Stratos Studio, la productora que posee ahora los derechos del formato junto a los de 'The Floor' para su renovación. Y ahora la cadena pública ha hecho oficial que prepara la segunda temporada del concurso basado en el célebre juego de mesa.

Así, TVE ha abierto el casting para seleccionar a los nuevos concursantes que se sometan a las preguntas de 'Trivial Pursuit'. Las grabaciones de los nuevos programas arrancarán muy pronto con el regreso de Egoitz Txurruka, 'Txurru' como presentador.

'Trivial Pursuit' cerró el mes de julio con una media de 398.000 espectadores y un 3,9%, su segundo mejor resultado mensual desde que comenzó a emitirse en La 2 en febrero. Por ello, el concurso continuará siendo uno de los tres pilares del entretenimiento cultural para toda la familia en La 2, junto a 'Saber y ganar' y 'Cifras y Letras'.

Si eres amante de la cultura general y disfrutas poniendo a prueba tus conocimientos sobre geografía, deportes y ocio, entretenimiento, historia, ciencia y naturaleza, y arte y literatura, no pierdas la oportunidad de demostrarlo apuntándote al casting para concursar en la segunda temporada.

Así es 'Trivial Pursuit'

'Trivial Pursuit' se desarrolla en un plató que reproduce una versión gigante de su mítico tablero. Los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las seis categorías, divididas por colores, para ganar sus respectivos quesitos y ser el más rápido en alcanzar el centro.

El primer concursante en conseguirlo será proclamado el ganador del día y deberá enfrentarse a la ronda final para hacerse con el bote del programa.