Quién es realmente Jordi de Lucio, 23 años, el participante revelación de 'Amor o lo que surja' en Telecinco

'Amor o lo que surja' ha arrancado su aventura en las tardes de Telecinco y ha presentado así al variado elenco de solteros y solteras que tratarán de encontrar el amor de la mano de Carlos Lozano durante los meses de verano. Así, el dating show sacó la artillería pesada durante su estreno de este lunes presentando a uno de los "diamantes" del programa: un joven de 23 años que acumula más de 12 mil seguidores en redes.

La primera gran apuesta de Telecinco para su renovada parrilla veraniega ha vivido una acogida de audiencia fría al congregar únicamente a 632.000 espectadores, firmando un 6,8% de cuota de pantalla durante su programa de estreno. Así, el espacio, que trata de recuperar el espíritu de 'Mujeres y hombres y viceversa', presentaba a la audiencia a algunos de sus protagonistas, entre ellos a su primer "diamante".

Jordi de Lucio, el 'diamante' de 'Amor o lo que surja' que llega desde Mallorca en busca de su media naranja

El participante del programa de citas de Telecinco con 23 años, natural de Palma de Mallorca, ocupa un puesto privilegiado dentro de la mecánica de 'Amor o lo que surja', pues tal y cómo explicó Carlos Lozano durante su estreno, los "Diamantes" del programa son una figura central sobre la que gira gran parte de la búsqueda del amor en el recién estrenado formato. Graduado en Marketing y Publicidad, el joven ha creado en pocos años toda una comunidad en la red.

En su cuenta de Instagram, el joven acumula más de 12.100 seguidores, mientras que en Tik Tok roza los 20.000. En ambas redes sociales, el mallorquín se hace eco de algunas de sus pasiones para crear contenido de lifestyle que compartir con el mundo. Así, el concursante del nuevo espacio de Telecinco publica reflexiones, vídeos motivacionales, rutinas de gimnasio y todo tipo de contenido relacionado con su día a día.

También muestra sin tapujos su lado más personal, compartiendo vídeos e imágenes de sus viajes junto a amigos entre vlogs y publicaciones. Y es que, antes de iniciar su paso por 'Amor o lo que surja', el creador de contenido ha recorrido lugares como Nueva Zelanda, China, Bali o Fiyi. De hecho, según ha relatado en sus redes sociales, su viaje de seis meses por distintos países le ayudó a salir de su zona de confort y enfrentarse a algunos de sus miedos.

Sobre su estancia en el nuevo dating show de Telecinco, el "diamante" del programa ha llegado con las ideas claras sobre lo que busca en una mujer: una persona joven, deportista, que pueda seguir su ritmo de vida y que tenga una sonrisa bonita. Sin embargo, tal y como explicó este lunes en plató durante su debut, lo que más valora en una relación es la complicidad y la conexión, condiciones necesarias para formar el "equipo inseparable" que el busca de una pareja.

De hecho, el joven ya ha compartido con sus seguidores de Instagram o Tik Tok un vídeo relacionado con su participación en 'Amor o lo que surja', reaccionando a su vídeo de presentación en el programa de citas de Carlos Lozano. El creador de contenido se definió ante la audiencia y posibles pretendientas como "extrovertido, seguro de sí mismo y muy afectuoso".