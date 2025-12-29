TVE lanza este sustancial anuncio sobre la emisión de 'La Promesa', con un capítulo especial y un recorte

La 1 de TVE repite la estrategia de la semana anterior y, al igual que sucedió en Nochebuena, emitirá doble capítulo de 'La Promesa' en Nochevieja. De 18:35 a 20:25 horas, como así se indica en la guía de programación, el próximo 31 de diciembre los espectadores podrán disfrutar de la ficción por partida doble.

La emisión al cuadrado estará flanqueada por 'Valle Salvaje' por delante y por el 'Telediario 2' por detrás. Y es que ese día 'Aquí la tierra' se suspenderá para poder cuadrar la extensa programación que la cadena pública tiene prevista para la noche más especial del año: el resumen del año de Carlos del Amor, el clásico programa de humor de José Mota, el especial 'La casa de la música', las Campanadas, a cargo de Chenoa y Estopa, y el 'Feliz 2026'.

En esos esos episodios, 'La Promesa' avanzará notablemente en sus tramas antes del excepcional parón que hará el jueves con motivo del festivo de Año Nuevo. Todo lo que va a suceder en las estregas 746 y 747 te lo contamos en el siguiente adelanto:

Avance de La Promesa de los capítulos 746 y 747 (Miércoles 31 de diciembre)

A pesar de las advertencias de Curro, Manuel avanza hacia su hermano, que le apunta con la escopeta. Finalmente, consigue llegar hasta él y abrazarlo con desesperación. Martina miente a Margarita: contesta que ella y Jacobo no han contraído matrimonio aún porque se lo están tomando con calma. En cambio, su futuro yerno asegura que, si por él fuera, se casaba con Martina de inmediato.

Toño expone a Manuel su temor a que el tío de Enora no lo acepte por sus orígenes humildes. La joven, por su parte, tiene miedo de que el duque de Carvajal y Cifuentes se enfade por la maniobra de licenciar el motor a otras empresas. Las cocineras mienten a Carlo sobre los motivos de la cancelación de la boda de Ángela y Lorenzo.

El muchacho lo comenta a María Fernández, que le quita hierro al asunto. Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar al servicio con el despido. Samuel confiesa que fue él quien recomendó a Carlo. María se sorprende, ¿es que ya no siente nada por ella? Él, por su parte, intenta convencer a la doncella para darle una oportunidad a Carlo como padre de su hijo. La muchacha, finalmente, decide sincerarse con él y revelar que fue Samuel quien intercedió para que lo contrataran.

Pía admite que sigue triste por el disparo de Curro... Candela cree que lo mejor que puede hacer el muchacho es escaparse con Ángela lejos. Alonso ruega a Manuel que no salpique la sangre en su guerra contra Leocadia. La señora de Figueroa intenta firmar una tregua con Margarita, pero ella le recrimina que es patética imitando a Cruz.

Martina quiere darle relevo a Adriano con los niños, pero él prefiere quedarse. Algo se ha roto entre ellos... Tras una temporada lejos del palacio, Curro y Ángela han tenido tiempo para reflexionar. Finalmente, han decidido volver a La Promesa. Y lo hacen con más fuerza que nunca y con una condición: ¡reclaman su derecho a ser felices!