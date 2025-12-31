Qué ver esta Nochevieja 2025 en TV: Guía de programación en La 1 y La 2 de TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta

Ha llegado el día. Este 31 de diciembre decimos adiós al 2025 y daremos la bienvenida con gran ilusión al 2026. Es momento de hacer balance de lo bueno y lo malo como decía Mecano en su canción y tratar de quedarnos con lo mejor que nos ha dejado el año. Este miércoles toca disfrutar de la Nochevieja y para ello las cadenas de televisión han preparado una programación muy especial.

Desde el humor de José Mota y toda la música que tiene preparada La 1 de RTVE con 'La casa de la música' y '¡Feliz 2026!', pasando por ‘Cachitos’ en La 2, las citas de 'First Dates' en Cuatro y la nostalgia de Antena 3 y Telecinco con 'Adiós 2025' o 'Ríete del 2025'. Y como colofón las Campanadas con el debut de Chenoa y Estopa en La 1, el enigma del vestido de Cristina Pedroche en Antena 3 así como el amplio dispositivo de Mediaset desde Formigal con Sandra Barneda y Xuso Jones.

La 1: José Mota, 'La casa de la música', Campanadas y '¡Feliz 2026!'

Como cada Nochevieja, La 1 tira de uno de sus clásicos que siempre funcionan: el humor de José Mota, que este año nos trae un especial que dará auténticos momentazos con 'El juego del camelar'. Después, antes de las Campanadas, La 1 ha tirado la casa por la ventana con 'La casa de la música' y para después mucha más música en '¡Feliz 2026!'.

Especial de Nochevieja de Mota: 'El Juego del camelar' (21:45 horas)

José Mota celebra este año sus bodas de plata en las Nocheviejas de RTVE. Tras 17 especiales en solitario y ocho con 'Cruz y Raya', el manchego consigue un auténtico hito en la historia de la televisión en España y lo celebra con 'El juego del camelar'. En esta ocasión, la trama central del especial tiene a los políticos españoles como protagonistas. Todos ellos desaparecen para participar en ‘El juego del camelar’, una competición donde tendrán que sortear diversas pruebas si quieren conservar su vida… política. Se verán obligados a superar el juego de los escaños, donde tienen que apoltronarse en uno si no quieren quedar eliminados, saltar a la comba o jugar a la versión del escondite inglés llamada ‘Un, dos, tres, te imputo otra vez’.

Además de la historia principal que vertebra el programa, el espacio ofrecerá sketches de humor con el sello característico del humorista, y se podrá ver también una parodia de la cantante Rosalía visitando el plató del showman Jimmy Fallon, a Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval, a Óscar Puente dando explicaciones sobre las averías y retrasos en los trenes o a monstruos del cine de terror reciente, como la tía Gladys o el payaso de ‘It’, descubriendo que hoy en día sale más rentable el negocio del odio que el del miedo.

'El juego del camelar' cuenta con la participación estelar de artistas como Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega o Alba Munuera. Paco ‘El Aberroncho’ Collado, Jaime Ordóñez, Carmen Santamaría, Javier Quero, Federico de Juan, Marcos Ortiz, Sayago Ayuso, Leticia López, Dulcinea Juárez, Marta de Pablo o Raúl Cano forman parte del elenco de actores y actrices que participan en el especial.

'La casa de la música' (22:55 horas)

Antes de las Campanadas, La 1 ofrecerá un histórico especial que abrirá a lo grande La Casa de la Música y el 70º cumpleaños de Televisión Española. Un especial dirigido a todos los públicos que promete momentos únicos donde la música será la gran protagonista y que tendrá como invitados estrella a La Oreja de Van Gogh, que estrenará desde San Sebastián su esperadísimo nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años.

También estarán en este especial de Nochevieja previo a las uvas Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí será el epicentro de un programa inolvidable para celebrar los 70 años de TVE que unirá tradición y modernidad, con una actuación de Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona. Y como colofón este especial contará también con una actuación única de Shakira desde Miami.

Campanadas con Chenoa y Estopa (23:30 horas)

Tras el histórico liderazgo que consiguieron el año pasado David Broncano y LalaChus recobrando la primera plaza frente a Pedroche, Chenoa y Estopa tienen este año el listón muy alto. Además los tres cantantes tienen el hándicap de ser los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril después de la obligada baja médica del catalán por estrés.

Una hora después, en Canarias estarán los cantantes NIA, St. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra para dar la bienvenida al año desde Santa Cruz de Tenerife.

'Feliz 2026!' con actuaciones de Pablo Alborán, Leire Martínez o Juanjo Bona

Eva Soriano y Egoitz Txurruka, quien en 2026 estrenará 'Trivial Pursuit' serán los encargados de acompañar a los espectadores durante toda la noche para dar la bienvenida al 2026. Un especial que arrancará a las 00:05 horas y que llegará hasta las 5 de la madrugada e incluirá las Campanadas desde Canarias con Nia, St. Pedro y Miguel Ángel Guerra.

En '¡Feliz 2026!' se darán cita algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún, Carlos Baute, Nebulossa, Blanca Paloma, Juanjo Bona, Veintiuno, Pastora Soler, María Peláe o Blas Cantó, entre muchos otros.

_____________________________________________________________________________________

21:50h - Especial Nochevieja de José Mota: 'El juego del camelar'

22:55h - 'La casa de la música': incluye actuaciones de La Oreja de Van Gogh y Shakira

23:30h - Campanadas 2025-2026 con Chenoa y Estopa

00:05h - '¡Feliz 2026!'

00:45h - Campanadas de Canarias con St. Pedro, Nia y Miguel Ángel Guerra

01:00h - '¡Feliz 2026!' (continuación)

La 2: 'Nochevieja a Cachitos'

Esta Nochevieja vuelve a La 2 'Cachitos…' con 'Love The Twenties', un especial dedicado a la música que sonó en los 2000. Actuaciones icónicas llenarán un programa en el que Ángel Carmona tendrá que luchar al estilo Matrix para destruir el Efecto Collins y devolver la música en directo a la televisión.

Hits brillantes y pegadizos volverán a sonar en un mismo plató para obligar a los espectadores a cerrar el año dejándose el alma entera en no parar de bailar y cantar.

Justo después, La 2 ofrecerá en simulcast con La 1 el especial de 'La casa de la música' y posteriormente las Campanadas con Chenoa y Estopa. Y tras las uvas, tres horas de archivo de 'Cachitos' acompañadas de míticos rótulos para empezar 2026 con humor.

_____________________________________________________________________________________

21:05h - 'Cifras y letras'

22:05h - 'Cachitos: Love the 20's'

22:55h - 'La casa de la música'

23:30h - Campanadas 2025-2026

00:05h - 'Nochevieja a Cachitos 2025'



Antena 3: repaso al 2025, Campanadas con Pedroche y Chicote y karaoke

'La Ruleta de la Suerte: Especial Nochevieja' en Antena 3 (13:45 horas)

Para el último programa del año ‘La Ruleta de la Suerte’ ha preparado un programa con parejas de familiares, los que podrían sentarse a la mesa de cualquier hogar para despedir el año.

Dani y Elisa, son cuñados y viven en Zaragoza. Dani es chófer, padre de dos hijos y le gusta detectar metales por el campo. Su cuñada Elisa ha vivido once años en Suiza, es profesora, le gustan el cine y el teatro y tiene dos gatos. Dani necesita un coche nuevo y a Elisa le encantaría hacer un viaje por Asia o América Latina.

Teresa y Enrique son primos y residen en Barcelona. Ambos veían siempre la Ruleta con su abuela y le prometieron que algún día concursarían. Teresa es enfermera, tiene dos hijos y sueña con viajar a Cuba. Enrique, odontólogo, tiene un hijo y le gustaría invertir el dinero en un viaje familiar.

Marc concursa con su suegra Lola. Vienen de Barcelona y ven juntos la Ruleta cada día. Lola está prejubilada, tuvo un comercio y participó en la Ruleta que en su día presentó Belén Rueda. Es muy viajera, así que con el dinero que gane quiere seguir recorriendo el mundo. Marc, es biólogo, trabaja en una empresa biomédica y es aficionado a las artes escénicas y a la novela negra. Su deseo más inmediato es comprarse un piso.

'Adiós al 2025' y karaoke para celebrar el 2026

Eva González y Roberto Leal, dos de los presentadores de mayor éxito de la televisión, serán los encargados de conducir el especial ‘Adiós, 2025’, que Antena 3 ha preparado para antes de las Campanadas. Los presentadores despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en este último año en Atresmedia, dando paso a bloques de zapping. Este especial está grabado en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid.

Además, después de las Campanadas de este 31 de diciembre tendrá lugar el ya tradicional karaoke 'Cantando al 2026'.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, doce años dando las Campanadas con la visita de Santiago Segura

Atresmedia lo tiene todo listo para el mayor evento televisivo del año: las Campanadas de Nochevieja, que por primera vez se emitirán conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer. Atresmedia se prepara así para una cita única, que contará con Cristina Pedroche y Alberto Chicote al frente, un año más. El grupo de comunicación despedirá el año y dará la bienvenida al 2026 con una producción de gran formato que destacará por su realización, su despliegue técnico y su carácter multicanal.

Son ya doce años los que llevan dando las Campanadas tanto Cristina Pedroche como Alberto Chicote y lo hacen plenamente consolidados en la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva. Este año, la retransmisión de las Campanadas de Atresmedia contará con muchas sorpresas y novedades, y la primera de estas en ser desvelada es que Cristina Pedroche y Alberto Chicote no estarán solos en Puerta del Sol, los acompañará un invitado muy especial: Santiago Segura. El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la retransmisión. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo.

_____________________________________________________________________________________

22:00h - 'Adiós 2025'

23:40h - 'Campanadas 2025-2026 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote

00:05h - 'Cantando al 2026'

04:00h - 'Adiós 2025' (reposición)

05:15h - 'Cantando al 2025' (reposición)

Cuatro: especial de 'First Dates' y Campanadas en simulcast

Como ya hiciera en Nochebuena, Cuatro ha apostado este año por dar descanso a sus formatos de actualidad y por la mañana ofrecerá reposiciones de 'Volando voy' y 'Viajeros Cuatro' en lugar de 'En boca de todos'. Por la tarde, sustituirá 'Todo es mentira' y 'Lo sabe, no lo sabe' por doble sesión de cine con las películas 'Las aventuras del Dr. Dolittle' y 'El niño que pudo ser rey'.

Por la noche, Cuatro ofrecerá un especial de 'First Dates' junto antes de ofrecer en simulcast las Campanadas de Telecinco desde Formigal con Sandra Barneda y Xuso Jones. Justo después de las uvas, la cadena de Mediaset ofrecerá la cinta 'El rey de Zamunda' con Eddy Murphy.

'First Dates: especial Nochevieja (21:10 horas)

En el especial 'First Dates: Nochevieja 2025' el restaurante se convertirá en un guateque de los años 60 y 70, en el que ocho parejas se darán cita en una velada repleta de música, nostalgia, ilusión y espíritu festivo que incluirá una actuación especial: la del grupo ‘La Década Prodigiosa’, que interpretará algunas de las canciones más icónicas de esas décadas en la última noche del año.

Cine: 'El rey de Zamunda' (00:10 horas)

Akeem vuelve a América cuando descubre que tiene un hijo que llevaba buscando mucho tiempo, para así lograr que se convierta en el rey de Zamunda.

_____________________________________________________________________________________

21:10h - 'First Dates: especial Nochevieja'

23:35h - '2026, año de Nieves': Campanadas desde Formigal'

00:10h - Cine Cuatro: 'El rey de Zamunda'

Telecinco: 'Ríete del 2025' y Campanadas desde Formigal

Telecinco comenzará a celebrar la Nochevieja con especiales de 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge'. El programa que presentan estas semanas, Alfonso Egea y César Muñoz ante la ausencia de Joaquín Prat, conectará con la cantante Rosario Flores y con Mariola Orellana, quienes darán diversas ideas para vestirse en Nochevieja y revelarán cómo el clan Flores celebra esta noche tan señalada. Además el programa contará con David Trivín, astrólogo de confianza de diversos famosos, que llevará a cabo su ritual especial del Fin de Año; recordará emotivos y míticos momentos de las tradicionales Campanadas de Fin de Año; analizará las grandes exclusivas de la crónica social en 2025; y ofrecerá útiles consejos para elegir el mejor tipo de uva, entre otros contenidos.

Después, Telecinco emitirá un especial en el que Jorge Javier Vázquez recibirá de nuevo a invitados a los que 'El Diario de Jorge' cambió la vida para compartir con la audiencia qué es de ellos actualmente y con el deseo de hacer realidad nuevos sueños.

Sandra y Cathaysa, dos hermanas biológicas que tras toda una vida separadas se vieron por primera vez en ‘El Diario de Jorge’, regresan meses después de ese primer abrazo para contar qué ha sido de ellas durante este tiempo y cumplir un sueño pendiente: reconstruir a través de imágenes generadas por IA cómo hubiera sido esa infancia común de la que no pudieron disfrutar.

Además, 'El Diario de Jorge' viajará por primera vez fuera del plató y se desplazará a Galicia, donde Álex y Yessica, una pareja que se comprometió en el programa, presentará a su hija recién nacida. Por último, el espacio recibirá de nuevo a ‘El Gallo’, que tras nueve presencias en el plató en busca del amor se convertirá con su décima visita en el invitado que más veces ha participado en la historia de 'El Diario de Jorge'.

'Ríete del 25' (21:45 horas)

Previamente a las Campanadas, Telecinco emitirá 'Ríete de 2025', espacio en clave de humor que rememorará los momentos más destacados de los programas de Telecinco y Cuatro durante este año. La voz en off de Carlos Latre guiará a los espectadores en un viaje por los acontecimientos más divertidos, emotivos, impactantes, insólitos y musicales vividos en los espacios de producción propia del grupo.

'2026, año de Nieves: Campanadas desde Formigal' (23:30 horas)

Desde el Pirineo Aragonés, Sandra Barneda y Xuso Jones despedirán el año y darán la bienvenida a 2026 en un escenario único: el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa. Ambos presentadores conducirán las tradicionales Campanadas de Fin de Año en una retransmisión en simulcast para Telecinco y Cuatro, que comenzará minutos antes de la medianoche y en la que cobrará protagonismo el reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad oscense de Sallent de Gállego, templo gótico declarado Bien de Interés de Cultural desde 2001.

Este especial titulado '2026, año de Nieves' incluirá además la actuación de Nacho Cano cantando 'Un año más', la célebre canción de Mecano que suena cada Nochevieja.

'35 años contigo' (00:10 horas)

Y tras recibir el nuevo año, la cadena ofrecerá '35 años contigo', programa especial de zapping que también contará con la voz en off de Carlos Latre, que repasará algunos de los momentos más recordados de las más de tres décadas de historia del grupo audiovisual: entrevistas a figuras internacionales, primeras veces en televisión, cameos, personajes curiosos, saltos a la fama, pruebas de amor, sonadas discrepancias y sobresalientes imitaciones, entre otros contenidos.

_____________________________________________________________________________________

21:45h - 'Ríete del 25'

23:30h - '2026, año de Nieves: Campanadas de Fin de Año'

00:10h - '35 años contigo'

La Sexta: reposiciones de 'El club del chiste' y '¡Feliz año Neox 2026' y 'Torrente 5' tras las Campanadas

'Zapeando' se viste de gala para despedir el año. El 31 de diciembre, el programa hará un repaso divertido y gamberro a lo mejor de 2025: los temazos que han marcado la actualidad, los virales más vistos, el zapping más desternillante y lo más llamativo del mundo celebrity. Además, el musicólogo y tiktoker Necko Vidal firmará la playlist perfecta para Nochevieja, y la experta en protocolo María José Gómez y Verdú nos enseñará a decir adiós al año “en condiciones”: brindis, uvas y cotillón incluidos.

Este año, La Sexta ha decidido celebrar la Nochevieja con la reposición del especial de 'El club del chiste' que emitió Neox el año pasado antes de las preuvas a partir de las 212:30 horas. Y justo después, la cadena ofrecerá el especial de 'Feliz Año Neox' que Neox emite este martes 30 de diciembre. Tras él, llegarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote con las Campanadas de Fin de Año, que esta vez se emitirán en simulcast con Antena 3 y atresplayer.

'¡Feliz 20 años Neox!' (22:30 horas)

Un año más y como marca la tradición desde 2011, Neox volvió a adelantarse a la Nochevieja con su cita más esperada: ¡Feliz 20 años Neox! con un programa especial que garantiza risas, nostalgia y sorpresas para celebrar dos décadas siendo el canal más gamberro de Atresmedia.

El encargado de conducir esta fiesta será Dani Mateo, que arrancará con un monólogo muy en su línea: ácido, divertido y cargado de guiños a todo lo que hemos vivido en estos 20 años. El especial cuenta con la participación de Berta Collado, Anna Simon y Miguel Lago, y con las actuaciones musicales de Yurena y Andy en una noche llena de nostalgia y sorpresas, como el regreso de los ‘Neox Fan Awards’ o la visita de antiguos concursantes del programa ‘Next’.

Cine: 'Torrente 5: Operación Eurovegas'

Año 2018. Torrente sale de la cárcel, y se encuentra aturdido ante una España convulsa y dividida. Debe encontrar respuestas en su interior para despejar su confusión, y por ello decide convertirse en un "fuera de la ley". Así que se propone atracar un casino con una banda de incompetentes. A través de un contacto de su estancia en prisión, localiza a John Marshall, la persona que se ocupó de supervisar la seguridad cuando se planificó el principal casino-hotel de Eurovegas. Marshall, el más indicado para planificar un golpe, le explica la necesidad de organizar una banda de especialistas, que Torrente se encargará de reclutar entre sus "contactos".

_____________________________________________________________________________________