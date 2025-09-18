Carlos de Andrés rompe su silencio sobre lo sucedido en La Vuelta tras la polémica con Perico Delgado en TVE

La Vuelta 2025 pasará sin lugar a dudas a la historia por haber sido la primera en la que no pudo disputarse la última etapa por las protestas pro Palestina que inundaron Madrid. Ha sido una competición en la que las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han estado a la orden del día. Y también han sido muy comentados los comentarios de Perico Delgado. Su compañero en la retransmisión, Carlos de Andrés se ha manifestado al respecto.

Así, el periodista y comentarista de RTVE no dudó en señalar en 'El larguero' de la Cadena SER que "esta Vuelta me ha dejado un mal sabor de boca". "Los últimos días, sí que eras consciente de que se estaba entrando a una situación donde salir bien era prácticamente imposible", aseguraba después de que Íñigo Markínez comentara que lo que pasó en Bilbao fue un punto de inflexión.

"Para mí había dos momentos difíciles; el primero fue el de la crono en Valladolid porque los ciclistas iban de uno en uno, y era muy difícil de controlar. Cuando pasó ese momento pensé que habíamos avanzado", aseveraba Carlos de Andrés en el programa que conduce Manu Carreño en la SER.

Y sobre lo que se vivió el pasado domingo en Madrid, el comentarista de RTVE es claro. "Si que hubo un momento que me preocupó, la gente iba avanzando por la Castellana y los furgones se iban colocando delante, y ahí me parecía un momento peligroso de que pudiera pasar algo", destacaba ante las protestas que desde el PP se han definido como kale borroka.

Asimismo, sobre la decisión de la UCI de no expulsar a Israel y de cargar duramente contra el Gobierno, Carlos de Andrés no se reprimió. "La UCI a veces toma medidas que a mí me dan vergüenza", soltaba el comentarista de RTVE y compañero de Perico Delgado, que fue muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios tanto en la propia retransmisión de La 1 como posteriormente con Ok Diario. "De la UCI no espero nada, absolutamente nada", añadía al respecto.

Finalmente, Carlos de Andrés lanzaba una última reflexión sobre lo vivido en esta Vuelta y lo que espera de cara al futuro. "Me gustaría que ahora cuando lleguen otros eventos deportivos se haga la misma presión", solicitaba el periodista esperando que después de lo ocurrido con La Vuelta se tomen medidas en el resto de deportes sobre la presencia de Israel.