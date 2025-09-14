El incendiario comunicado de Perico Delgado tras su polémica retransmisión de la Vuelta en RTVE

Este domingo, la cancelación de la etapa final de la Vuelta a España por las masivas protestas propalestinas en Madrid contra el genocidio de Israel en Gaza está en boca de todos. Pero si ha habido un protagonista ha sido el comentarista de RTVE, Perico Delgado, que ha incendiado las redes con sus críticas a las movilizaciones y en esta última retransmisión no ha dudado en querer politizar la polémica.

"Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia", soltaba Perico Delgado en plena retransmisión de La Vuelta en TVE este domingo. "Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica", añadía el comentarista.

Además, el exciclista profesional y ganador del Tour de Francia -en 1988- defendía que "esto es lamentable en un país que se llama democrático". "¿Por qué no respetáis a los corredores? Lo peor para mí es que haya algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante", ha clamado Pedro Delgado desde la cadena pública provocando una ola de indignación en redes sociales, donde muchos no han dudado en pedir su despido.

Minutos después, Pedro Delgado ha utilizado su perfil en 'X' para incendiar aún más con su pronunciamiento político. "Que tristeza más grande! Un presidente del gobierno apoyando las manifestaciones violentas. Él y sus socios (Podemos, Bildu y partidos nacionalistas...) que tanto protestan en La Vuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les dé vergüenza", ha publicado sin ningún pudor.

Que tristeza más grande!

Un presidente del gobierno apoyando las manifestaciones violentas.

Él y sus socios (Podemos, Bildu y partidos nacionalistas...) que tanto protestan en @lavuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel.

Eso tal vez no les de vergüenza. https://t.co/LYvKVPdJqf — Pedro Delgado (@pedrodelgadoweb) September 14, 2025

Además, y tras concluir la retransmisión del accidentado final de La Vuelta en RTVE, Pedro Delgado no ha dudado en hablar ante los micrófonos del medio de ultraderecha OK Diario culpando de nuevo de forma directa al Gobierno de Pedro Sánchez. "Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país", ha empezado diciendo el exciclista.

"Que no finalice la Vuelta a España para los manifestantes será un orgullo, será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. Al final han generado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Es algo lamentable que daña la imagen de la Vuelta y de España. El Gobierno español es quien tiene la culpa", ha sentenciado el comentarista de TVE.