Iñaki López da sentencia a lo ocurrido en La Vuelta y pone el foco en las consecuencias de las protestas

Este domingo se ha vivido algo histórico con la cancelación del final de La Vuelta 2025 debido a las protestas propalestinas que han llenado la ciudad de Madrid. Un asunto sobre el que se han manifestado Emma García y Nuria Roca en sus respectivos programas. Otro presentador que se ha pronunciado ha sido Iñaki López.

Así, el presentador de 'Más vale tarde' en La Sexta ha querido utilizar su cuenta de "X" para dejar clara su opinión sobre estas manifestaciones que han provocado que se diera por finalizada La Vuelta 25 antes de llegar al recorrido final y a la línea de meta en Cibeles.

En pleno debate sobre el boicot a La Vuelta por la participación del equipo israelí que ha generado gran indignación durante toda esta edición del evento ciclista, Iñaki López no ha dudado en dejar claro lo que ha significado lo vivido este domingo en las calles de la capital. "Madrid no quiere un equipo israelí en La Vuelta", resumía el presentador.

Pero después, en otro tuit, Iñaki López ha sido aún más claro con su reflexión sobre lo que puede suponer lo vivido este domingo en Madrid. "La Vuelta se convierte en el mayor altavoz hasta la fecha de las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza", recalcaba el presentador de La Sexta sobre la consecuencia inapelable de estas movilizaciones.