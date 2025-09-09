Piden el despido de Pedro Delgado en TVE por su reacción en La Vuelta ante las protestas propalestinas

Un día más, La Vuelta 2025 se ha visto afectada por las protestas contra Israel por el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Todo a raíz de la participación de un equipo israelí, cuyo presidente es gran amigo de Netanyahu. Algo que está provocando que cada día haya altercados e incluso se cancelen etapas como ha pasado este martes. Algo que está llevado a que Pedro Delgado esté soltando algunos comentarios que no están gustando nada a la audiencia.

Mientras Carlos de Andrés no ha parado de denunciar lo que está sucediendo en Gaza llamándolo genocidio y que otro de los periodistas de RTVE como Ernest Riveras, que ejerce de asesor, también lo hiciera; Perico Delgado, exciclista profesional y ganador del Tour de Francia -en 1988-, además de comentarista para RTVE se ha mostrado crítico con este tipo de protestas por afectar al evento deportivo.

Pero la gota que ha colmado el vaso se ha producido este martes con dos comentarios que ha soltado Perico Delgado en plena retransmisión después de que la organización haya comunicado que finalizaba la etapa 16 a ocho kilómetros de la línea de meta por las protestas que se estaban realizando a favor de Palestina en Mos (Pontevedra).

🔴 ÚLTIMA HORA



La organización de #LaVuelta25 ha comunicado que la etapa 16 finaliza a 8 kilómetros de la línea de meta por las protestas cerca de la meta en Mos (Pontevedra)



Así estaba la meta hace unos minutos #VueltaRTVE9s

📹 @angelaa_fs https://t.co/eDXlsnmRgk pic.twitter.com/fSS1xbHz3c — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2025

"Atención porque hay una noticia muy importante y es que a ocho kilómetros de la línea de meta se va a acabar la etapa porque la carretera está cortada para intentar asegurar la seguridad de los corredores", avanzaba Carlos de Andrés. "Creo que no son buenas noticias para La Vuelta y los corredores estas protestas que son manifiestas pero que no están actuando bien porque ya sabemos que es un problema político, no es un problema deportivo", soltaba Pedro Delgado.

"Luego que cada uno se coja las cosas con el papel de fumar que quiera pero me parece que son desafortunados estos parones de la carrera porque La Vuelta no es capaz de solucionar el problema Israel-palestino y sino lo saben los que están protestando me parece realmente vergonzoso que no lo sepan, que La Vuelta a España no es capaz de arreglar ese problema, es un problema político señores", apostillaba Perico.

Y posteriormente, cuando se veían imágenes de las protestas contra Israel en favor de Gaza. "Qué gran negocio el que haya vendido las banderas ehhh", soltaba con cierta sorna Pedro Delgado.

Lluvia de críticas contra Pedro (Perico) Delgado por sus comentarios sobre Israel

Unos comentarios que han provocado la indignación de los espectadores y de la audiencia que no ha dudado en clamar contra Pedro Delgado llegando incluso a pedir su despido como comentarista de La Vuelta por su irresponsabilidad.

Creo que ya es hora de despedir a Pedro Delgado de Televisión Española.

Boicot a Perico — Miguel (@periclistenes) September 9, 2025

El pueblo dando una nueva lección a todos los gobiernos incapaces de parar al estado genocida de Israel.

Por cierto, Perico Delgado un problema político es la reducción de jornada laboral, matar con bombas y de hambre a un todo un pueblo es un GENOCIDIO. #VueltaRTVE9s pic.twitter.com/R9PfOOTJOO — ᴄʀɪꜱᴛɪᴀɴ ᴍᴀʀᴛÍɴ (@CristianMartnC3) September 9, 2025

#VueltaRTVE9s @pedrodelgadoweb & Carlos de Andrés, decir en @rtve @teledeporte @lavuelta @La1_tve que lo que está ocurriendo en Palestina es un “problema político” me parece abominable y que el responsable de @rtve se lo permita, preocupante.

Buenas tardes.

(He puesto silencio📺) pic.twitter.com/d4X89jYin9 — Pin Quintana Mieres (@QuintanaPin) September 9, 2025

#VueltaRTVE9s #LaVuelta25#FreePalestine #Pontevedra

Dice Perico Delgado muy indignado que no hay que mezclar política con el deporte

La política para Perico Delgado: pic.twitter.com/Au39Vx9M4S — ʍɨֆֆ Ɖօʟօʀɛֆ 📌 (@SpainIsDiffere5) September 9, 2025

#vueltaRTVE9s que decepción Perico. El que no quiere entender eres tú . Si te es indiferente lo que está pasando, ten la decencia de no decir nada en cinta por lo menos

Aprende y respeta pic.twitter.com/8YTSgxXuIn — Mayi Colubi🔻 (@Mayi_Ibias) September 9, 2025

#VueltaRTVE9s Perico Delgado callado estaría mejor. A este tío por lo visto le interesan mas los intereses comerciales de los patrocinadores de la Vuelta, sionistas incluidos, que los mas de 60000 asesinados en Gaza, 15000 de ellos niños. pic.twitter.com/QjwSSQDzTK — Carmen Aguilar (@CarmenAguilar32) September 9, 2025

Que alguien le diga al inhumano de Perico Delgado que la vida de 2 millones de personas es más importante que cualquier carrera ciclista. Vergonzoso que una tv pública como @rtve dé cabida a defensores de los genocidas. Portavoces de gente de extrema derecha.#vueltartve9s — ESEBETISGÜENO (@Rafawgonzalez) September 9, 2025

Ese comentario de #PericoDelgado #vueltartve9s "qué gran negocio el que haya vendido las banderas", es de lo más miserable y deleznable que esperaba oír en @rtve @teledeporte @La1_tve

No Perico, el genocidio no solo es cuestión política, es de DDHH. #BoicotCarrefour pic.twitter.com/Ntgd7rBAVo — M. P. Perálvarez (@peralvarezm) September 9, 2025

A Perico Delgado decirle que el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino no solo es una cuestión política, es una cuestión de humanidad y si no es capaz de darse cuenta tiene un serio problema.#VueltaRTVE9s

Túnez, Qatar, Doha, Jerusalén, Greta Thunberg. pic.twitter.com/QewtjAXMzk — Todo al Rojo (@Traputxin) September 9, 2025

En esta frase se puede resumir cómo piensa Perico Delgado de lo que está ocurriendo:



"Qué gran negocio el que haya vendido las banderas".



Una vergüenza para la televisión pública 👇 pic.twitter.com/APCrP6EfqG — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) September 9, 2025

Que alguien le diga al anormal de Perico Delgado que el conflicto lo han creado los que permiten participar a un equipo político que actua como altavoz de un estado criminal. Los manifestantes solo hacen lo lógico, intentar echar a basura progenocida de sus pueblos.#VueltaRTVE9s — 🔱 (@ArchiATM) September 9, 2025

Imagino que @pedrodelgadoweb está haciendo méritos para que Ayuso (no Juan) le condecore con alguna medalla.



Prefiero el Perico cuñado de las batallitas ochenteras en Reynolds.#VueltaRTVE9S — Carlos Sola (@Carlos_Sola82) September 9, 2025

#VueltaRTVE9s Perico Delgado es un miserable,que se está riendo de los 15000 niños asesinados en Gaza. Negocio el que tienes tú desde hace 30 años a consta de nuestros impuestos en @tve. — Ricardo Fernández (@rikifern) September 9, 2025

#vueltartve9s creo que perico creo que esa silla que tienes se te hace grande con tus comentarios muestras haces ese comentario mueren niños por un genocidio si quieres les aplaudimos al pasar les hacemos la ola francamente si yo soy TVE teando a casa de por vida no interesas — josetxo Berrueta (@JosetxoBerrueta) September 9, 2025

#VueltaRTVE9s Espero que Perico Delgado (sin tener humanidad ni dos dedos de frente) esté comentando su última etapa @RTVE_Com @rtve . Comentarios bochornosos, que espero tengan recompensa en forma de finalización de contrato. Los culpables son el equipo patrocinado por asesinos. — Mario Moreno Sánchez (@MarioMoreno_MMS) September 9, 2025

#VueltaRTVE9s Perico, cállate ya, por favor, cada vez te hundes más en la mierda. NO estarías hablando de ello, si no protestaran así. No hubiera pasado nada si el equipo de Israel no corre. Ya está bien. Protestan gentes normal harta de ver tanto horror. — Maria Alonso (@Olmo15) September 9, 2025