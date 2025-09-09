Piden el despido de Pedro Delgado en TVE por su reacción en La Vuelta ante las protestas propalestinas

Un día más, La Vuelta 2025 se ha visto afectada por las protestas contra Israel por el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Todo a raíz de la participación de un equipo israelí, cuyo presidente es gran amigo de Netanyahu. Algo que está provocando que cada día haya altercados e incluso se cancelen etapas como ha pasado este martes. Algo que está llevado a que Pedro Delgado esté soltando algunos comentarios que no están gustando nada a la audiencia.
Mientras Carlos de Andrés no ha parado de denunciar lo que está sucediendo en Gaza llamándolo genocidio y que otro de los periodistas de RTVE como Ernest Riveras, que ejerce de asesor, también lo hiciera; Perico Delgado, exciclista profesional y ganador del Tour de Francia -en 1988-, además de comentarista para RTVE se ha mostrado crítico con este tipo de protestas por afectar al evento deportivo.
Pero la gota que ha colmado el vaso se ha producido este martes con dos comentarios que ha soltado Perico Delgado en plena retransmisión después de que la organización haya comunicado que finalizaba la etapa 16 a ocho kilómetros de la línea de meta por las protestas que se estaban realizando a favor de Palestina en Mos (Pontevedra).
"Atención porque hay una noticia muy importante y es que a ocho kilómetros de la línea de meta se va a acabar la etapa porque la carretera está cortada para intentar asegurar la seguridad de los corredores", avanzaba Carlos de Andrés. "Creo que no son buenas noticias para La Vuelta y los corredores estas protestas que son manifiestas pero que no están actuando bien porque ya sabemos que es un problema político, no es un problema deportivo", soltaba Pedro Delgado.
"Luego que cada uno se coja las cosas con el papel de fumar que quiera pero me parece que son desafortunados estos parones de la carrera porque La Vuelta no es capaz de solucionar el problema Israel-palestino y sino lo saben los que están protestando me parece realmente vergonzoso que no lo sepan, que La Vuelta a España no es capaz de arreglar ese problema, es un problema político señores", apostillaba Perico.
Y posteriormente, cuando se veían imágenes de las protestas contra Israel en favor de Gaza. "Qué gran negocio el que haya vendido las banderas ehhh", soltaba con cierta sorna Pedro Delgado.
Lluvia de críticas contra Pedro (Perico) Delgado por sus comentarios sobre Israel
Unos comentarios que han provocado la indignación de los espectadores y de la audiencia que no ha dudado en clamar contra Pedro Delgado llegando incluso a pedir su despido como comentarista de La Vuelta por su irresponsabilidad.
