Perico Delgado confirma su futuro en RTVE después de su polémica en La Vuelta por el boicot a Israel

La retransmisión de La Vuelta a España el pasado año se vio envuelta en polémica por las críticas y comentarios que lanzó Perico Delgado sobre el boicot a Israel en RTVE. Así, las redes se llenaron de críticas pidiendo el despido del comentarista.

Y aunque se llegó a hablar de que en RTVE podrían estar planteándose dejar de contar con Perico Delgado como comentarista del ciclismo junto a Carlos de Andrés, parece que nada más lejos de la realidad.

Y es que este lunes, Perico Delgado ha vuelto a RTVE tras la polémica por La Vuelta. Así, el ex ciclista ha vuelto a ponerse al frente de una retransmisión en la cadena pública siendo una de las voces de la Volta Cataluña, es decir La Vuelta a Cataluña que se emite en Teledeporte.

"Mi primera carrera del año con RTVE. La Volta a Catalunya", anunciaba Perico Delgado en su cuenta de "X" emplazando a la audiencia a que viera dicha carrera a partir de las 15:15 horas en Teledeporte.

Cabe decir que hace unos meses, Carlos de Andrés ya habló de que ni él ni Perico tenían conocimiento de que no fuera a continuar. "Que yo sepa no, entiendo que va a seguir, pero no lo sé. Nadie le ha dicho que él no vaya a seguir. Supongo que cuando llegue el momento quién tenga que planteárselo se lo planteará, pero a mí nadie me ha dicho que no vaya a seguir. Él tiene sus opiniones, yo las mías, en muchos puntos solemos coincidir, en este no pero él es libre de opinar lo que considere", aseguró el periodista.

La audiencia aplaude la continuidad de Perico Delgado

Un anuncio que ha generado muchos comentarios con muchos espectadores aplaudiendo la decisión de RTVE de mantener a Perico Delgado como comentarista a pesar de todo. "No me parecieron bien tus comentarios en la parte final de la Vuelta a España de 2025, pero me alegro sinceramente de que sigas en las retransmisiones de TVE. Son muchos años ya y sería muy extraña tu ausencia", destacaba un usuario.

"Qué alegría nos das Pedro. Qué no nos rompan nunca vuestra dupla con nuestro querido Carlos de Andrés", comentaba otro. "Fantástica noticia que sigas porque lo dudaba después de la Vuelta, no por ti sino por TVE", señalaba otro. "Pedro, me alegro que no te hayan purgado. Por que la dupla que hacéis merece la pena", añadía otro.