Carlos de Andrés dice esto del futuro de Perico Delgado tras lo ocurrido en La Vuelta, y si en TVE hay libertad

Pese a que han pasado ya tres meses desde la polémica de La Vuelta por la presencia de un equipo israelí y las manifestaciones propalestinas, los comentarios de Perico Delgado siguen estando muy presentes. Ahora ah sido su compañero Carlos de Andrés el que se ha manifestado al respecto.

El comentarista de La Vuelta en TVE ha dado una entrevista al videopodcast Fuera caretas en el que ha hablado de su relación con Perico Delgado y todo lo que pasó este año con los comentarios del ex ciclista.

"Es mi amigo y es con quien más cómodo me siento comentando una carrera", recalca Carlos de Andrés sobre Pedro Delgado ante las críticas que recibió en redes sociales durante la retransmisión de La Vuelta 2025.

Cuando le preguntan si la retransmisión de La Vuelta de este año ha sido la más complicada de su carrera, Carlos de Andrés ha sido claro. "Yo tengo mi opinión sobre el conflicto de Gaza. Creo que obviamente es un genocidio, no se puede atacar a la población ni que apeles a que hay una banda terrorista en todo esto, a una banda terrorista se la combate luchando contra ella no contra la población", defiende.

"Para mí el límite es que se pusiera en peligro la vida tanto de los ciclistas como de la gente que había cuando se invadieron las carreteras. Pero que la gente se manifestara o cortara la carretera antes de que llegara la carrera estaban en su derecho de hacerlo", sentencia al respecto.

Asimismo, Carlos de Andrés no duda en defender la libertad que les dio TVE a la hora de comentar La Vuelta. "Lo que nos dijeron es que las cosas que suceden se muestran. Nos dieron libertad para trabajar y lo que hicimos fue mostrar lo que había", asevera.

Fueron muchos los que solicitaban el despido de Perico Delgado y que RTVE dejara de contar con él en las retransmisiones. Por ahora se desconoce cuál será el futuro del comentarista deportivo. "Que yo sepa no, entiendo que va a seguir, pero no lo sé", recalca el periodista deportivo.

"Nadie le ha dicho que él no vaya a seguir. Supongo que cuando llegue el momento quién tenga que planteárselo se lo planteará, pero a mí nadie me ha dicho que no vaya a seguir. Él tiene sus opiniones, yo las mías, en muchos puntos solemos coincidir, en este no pero él es libre de opinar lo que considere. No sé si a veces meter una excesiva política en el deporte es bueno o malo pero lo evidente es que en ese momento era difícil que no expresaras tu opinión sobre el conflicto, cada uno defiende lo que piensa y ya está, yo no le voy a dar más presencia a todo eso", concluye.