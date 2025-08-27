Se paraliza la retransmisión de La Vuelta a España en TVE por lo ocurrido con el equipo de Israel

La etapa contrarreloj de La Vuelta a España que retransmitía La 2 se ha visto interrumpida este miércoles por un grupo de unos cinco manifestantes que protestaban contra el genocidio en Gaza y en favor de Palestina. Al ver al equipo Israel Premier Tech no han dudado en cortarle el paso mientras los ciclistas participaban en la quinta etapa a su paso por Figueres (Girona).
En las imágenes se puede ver como los motoristas trataron de dispersar a los manifestantes ante el paso de los ciclistas, y mientras los primeros lograron pasar aminorando la marcha, los de la cola tuvieron que detenerse por completo.
Los manifestantes han ondeado una bandera de Palestina así como una pancarta, con la que han tratado de impedir el paso de los ciclistas del equipo israelí. "Me parece muy lícito. Yo estoy absolutamente a favor de todo... de luchar contra el tremendo genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina", defendía Carlos de Andrés, el narrador de La Vuelta en TVE.
Aunque si cuestionaba que esta protesta afectara solo a un equipo. "No sé si afectando solo un equipo porque si haces un día una etapa en línea pues... Yo que sé, es justo para todos, ¿no? Pero han aprovechado un momento en que... Lógicamente controlar todo el recorrido es absolutamente imposible", exponía el locutor.
Mientras que Perico Delgado si mostraba su malestar ante lo sucedido. "Como no aprendamos a respetarnos unos a otros", soltaba de primeras el ex ciclista. "Pero yo insisto para mí tienen todo el derecho del mundo y solo faltaría porque lo que está sucediendo en Gaza es terrible y sobre todo el tema de los niños que es tremendo y como se bombardean hospitales. Al final los gobiernos deberían ser lo que fueran más duros en la sanción y la aplicación de las sanciones que sean", añadía Carlos de Andrés.
"Pero es que la vuelta poco va a arreglar y poco arreglas parando a dos corredores. Si aquí al final el único que puede cortar el bacalao es EEUU y el señor Trump, que le hagan la protesta a él y no a los ciclistas", sentenciaba Perico Delgado.
