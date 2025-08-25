Los planes de RTVE para sus tardes de esta semana con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' para recibir a La Vuelta

Con el arranque de La Vuelta 2025 el pasado sábado, son muchos los espectadores que se preguntan que pasará con las tardes de TVE estas próximas semanas. Y es que la retransmisión de algunas de las etapas más importantes de la vuelta ciclista darán el salto de Teledeporte a la sobremesa de La 2 y en algunos casos de La 1. Pero por ahora los fans de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' pueden estar tranquilos.

Así, esta semana, TVE ha anunciado que mantendrá en emisión tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' de lunes a viernes con cinco nuevos episodios. Es más, en el caso de la primera este martes se ofrecerá el final de la segunda temporada con un trágico desenlace y el miércoles arrancará la tercera temporada de la ficción.

Quien si faltará a su cita con la audiencia este lunes y probablemente el viernes 29 de agosto será Jesús Cintora y sus 'Malas Lenguas' pues La Vuelta se emitirá justo en su franja horaria. Pero a las series de Bambú Producciones no les afectará prácticamente nada el hecho de que su relevo se lo de el evento deportivo.

Tan solo se retrasarán apenas cinco minutos en su horario habitual según recoge la programación de TVE. Así, si a diario 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suelen arrancar a las 17:25 y a las 18:20 horas respectivamente, los días que La Vuelta vayan por La 1 como este lunes empezarán ambas cinco minutos después.

Es decir, 'Valle Salvaje' comenzará en torno a las 17:30 horas tras La Vuelta mientras que 'La Promesa' retrasará su inicio sobre las 18:25 horas sin faltar a su cita con la audiencia ahora que atraviesan ambas sus momentos más cruciales en lo que a tramas se refiere.

Horarios y capítulos de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' esta semana