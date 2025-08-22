'Valle Salvaje' pone fecha al final de su segunda temporada en TVE con una muerte que lo cambiará todo

'Valle Salvaje' vive unos días muy convulsos tras la boda de Victoria (Sabela Arana) y José Luis (José Manuel Seda) y el descubrimiento de que las tierras no pertenecen a José Luis sino a los Salcedo. Es por ello, por lo que Adriana (Rocío Suárez de Puga) no ha dudado en protagonizar el cara a cara más esperado con el duque tras enterarse de que los Gálvez de Aguirre le arrebataron el Valle a su padre asesinándolo.

"Ustedes lo asesinaron. Y voy a hacer lo indecible porque todo el mundo sepa que los Gálvez de Aguirre son unos asesinos y no tienen absolutamente nada", le dijo sin miramientos Adriana a su suegro estallando la guerra entre ambos.

Una guerra que sin duda será el punto culmen de la segunda temporada de 'Valle Salvaje'. Y es que tal y como ya anuncia TVE, la ficción concluirá la segunda tanda de episodios el próximo martes 26 de agosto a partir de las 17:25 horas con un capítulo en el que todo saltará por los aires.

Y es que según promociona TVE, en el capítulo del martes uno de sus protagonistas "brindará por última vez" dejando entrever así que se producirá la muerte de uno de los protagonistas de la ficción creada por Josep Cister y que será sin duda un punto y aparte antes del estreno de la tercera temporada del serial que puede verse también en Netflix.

"Alguien brinda por última vez en Valle Salvaje... el martes 26 de agosto, a las 17:25 horas", asegura la cadena en una promo en la que Úrsula le deja claro a Julio que "Rafael y Adriana están destinados a estar separados" mientras que Victoria no duda en advertir a José Luis que su peor enemigo es Adriana.

Todo esto se produce después de que Victoria amenace a su sobrina Úrsula con hacerle volver a casa con su padre si no consigue separar para siempre a su prima Adriana de Rafael y cumplir así con su objetivo de casarse con el Gálvez de Aguirre. Así, en el capítulo de este viernes se ve como Úrsula le encarga a una doncella un veneno que después pondrá en la copa de su prima.

Será entonces en el capítulo del martes cuando se produzca una reunión a cuatro entre Adriana, Julio, Rafael y Úrsula. Uno de ellos realizará ese último brindis pues beberá de la copa del veneno. ¿Quién morirá?

De este modo, tras el final de la segunda temporada, TVE estrenará inmediatamente después la tercera tanda de episodios de 'Valle Salvaje' el miércoles 27 de agosto. Una nueva temporada en la que parece que puede haber más de una baja pues hace unos días era Iván Renedo, el actor que hace del joven Pedrito, el que publicaba un post de Instagram despidiéndose de su personaje y de la ficción de Bambú Producciones.