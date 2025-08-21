Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 22 de agosto: El gran engaño de Victoria, descubierto y una marcha

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en su segunda temporada tras la boda de José Luis y Victoria. Pero además varios secretos han salido a la luz. Por un lado, Bárbara ha descubierto toda la verdad sobre el affaire de Irene y Leonardo. Pero lo más importante es que Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula y Julio conspiraban contra Rafael y Adriana asegurando que están por encima de todo y que nunca les ha importado si ellos lo pasan mal y Julio no dudaba en decir que es el que peor parado ha salido en toda esta historia.

Por su parte, Victoria estallaba echa en cólera al saber que su sobrina Adriana ha entrado en su propia alcoba para robarle los documentos que dejaban claro que las tierras de Valle Salvaje son de su familia y no de José Luis. Por su parte, el duque le recordaba que puede acusarles de la muerte de su padre y exigirles el pago de la deuda que tienen con su familia.

Paralelamente, Adriana le avisaba a Atanasio que se está jugando su trabajo y su futuro y le preguntaba por qué se ha puesto de su parte y trata de saber que le ha pasado con José Luis. Asimismo, Atanasio le aconsejaba a Matilde que aprovechara el tiempo para volver a retomar la relación con su hermano Martín.

Amanda insistía en saber que le ha pasado a Bárbara con su hijo Leonardo y la joven le pedía que por favor pare de preguntar pero ella le dejaba claro que lo único que busca es ayudarles.

Úrsula amenazaba a Rafael y le decía que ha llegado a su límite y que tiene que escucharla quiera o no. Mientras Adriana le dejaba claro que Rafael no está enamorado de ella y que no entiende por qué insiste en casarse con un hombre que no la quiere.

Pero lo peor llegaba cuando Victoria caía enferma de gravedad tras la revelación que el duque le hacía sobre Adriana aunque en realidad tal y como le reconocía a Úrsula era todo una estratagema pues en realidad nunca ha estado mala y se encuentra mejor que nunca.

"No me he encontrado mejor en mi vida" 🫠



Así dejamos #ValleSalvaje. ¡Volvemos mañana! pic.twitter.com/K1AMRMHtl5 — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) August 21, 2025

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 22 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 238 de 'Valle Salvaje' del viernes 22 de agosto

Martín, Pepa y Francisco en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis informa a Julio y Rafael del verdadero estado de Victoria asegurando que ha sufrido un episodio de mala sangre derivado de la tensión sufrida en los últimos días.

Por su parte, Victoria le confiesa a Úrsula que todo ha sido una farsa y que piensa seguir fingiendo que está enferma delante de todos. Asimismo, no duda en mostrarse como una víctima delante de Adriana por pensar que pudo tener algo que ver en la muerte de su padre.

Isabel advierte a Eva y Amadeo que han recibido quejas por Francisco y que quizás cometió un error al contratarle para ser lacayo en la Casa Grande. Paralelamente, Martín, Francisco y Pepa van juntos a la feria, pero esa “cita a tres” provoca un cisma entre los amigos después de que Martín le confiese a su amigo que siente algo por ella.

Por otro lado, Bárbara asegura a Irene y Leonardo que les perdona a ellos y que olvida sus pecados y les insta a seguir con su relación mientras que Amanda celebra que su hijo haya encontrado a una amiga tan buena como Irene. Mientras, Bernardo informa al duque de su marcha, no sin antes lanzarle una grave amenaza.

José Luis vuelve a encararse con Rafael dejándole claro que ha sido quién más ha humillado a su hermano y él se lo reconoce pero asegura que ya no puede hacer nada para mitigar su dolor. Y Julio se lamenta con Pedrito porque su hermana Adriana no le quiere como él la quiere a ella.

Finalmente, Rafael le advierte a Adriana que pase lo que pase ellos estarán juntos sin que nada ni nadie lo pueda remediar. Y Úrsula le pide a Victoria que le de una nueva oportunidad y no le haga regresar al infierno de su casa. Y su tía le amenaza con que o separa a Adriana de Rafael de una vez o ella misma se encargará de avisar a su padre y tras ello Úrsula le encarga un remedio a una doncella.