Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 21 de agosto: Victoria, entre la vida y la muerte y una revelación

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en su segunda temporada tras la boda de José Luis y Victoria. Pero además varios secretos han salido a la luz. Por un lado, Bárbara ha descubierto toda la verdad sobre el affaire de Irene y Leonardo. Pero lo más importante es que Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael no dudaba en decirle a Úrsula que no debería seguir preparando una boda que nunca se va a celebrar pero ella insistía en que ese compromiso sigue en pie y en la fecha que habían fijado.

Por su parte, Adriana no dudaba en enfrentarse a José Luis y le amenazaba con recuperar las tierras de Valle Salvaje que para eso le pertenecen a ella y a sus hermanos. Además le dejaba claro que su destino está en sus manos. Después, el duque le contaba a Victoria que Adriana sabe todo lo que le hicieron a su padre.

Bernardo hablaba con Mercedes y le aseguraba que tiene un plan para acabar con José Luis y lo mejor es que sea él el que se marche de Valle Salvaje a solas pues es la única manera de garantizar un futuro para todos los suyos. Por su parte, Matilde le dejaba claro a su hermano Martín que no pudo ir a buscarle a casa de sus tíos.

Irene le advertía a Francisco que no quiere que vuelva a entrar en su alcoba, que toque sus cosas y envíe sus cartas y que no le dirija la palabra si ella no quiere. Mientras, Amanda trataba de saber si las cosas entre Leonardo y Bárbara siguen mal.

Por último, tras su desencuentro con Adriana, José Luis no dudaba en encararse con su Julio asegurando que es un pelele y el hazmerreir de la comarca y la vergüenza de la familia tras haber permitido que su esposa y su hermano siguieran teniendo relaciones. Tras sufrir una nueva agresión, Julio le pedía a Adriana que por favor le ayude a recuperar el respeto de su padre y que deje para siempre a Rafael.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 21 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Capítulo 237 de 'Valle Salvaje' del jueves 21 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula y Julio conspiran contra Rafael y Adriana asegurando que están por encima de todo y que nunca les ha importado si ellos lo pasan mal y Julio no duda en decir que es el que peor parado ha salido en toda esta historia.

Por su parte, Victoria estalla echa en cólera al saber que su sobrina Adriana ha entrado en su propia alcoba para robarle los documentos que dejaban claro que las tierras de Valle Salvaje son de su familia y no de José Luis. Por su parte, el duque le recuerda que puede acusarles de la muerte de su padre y exigirles el pago de la deuda que tienen con su familia.

Paralelamente, Adriana le avisa a Atanasio que se está jugando su trabajo y su futuro y le pregunta por qué se ha puesto de su parte y trata de saber que le ha pasado con José Luis. Asimismo, Atanasio le aconseja a Matilde que aproveche el tiempo para volver a retomar la relación con su hermano Martín.

Amanda insiste en saber que le ha pasado a Bárbara con su hijo Leonardo y la joven le pide que por favor pare de preguntar pero ella le deja claro que lo único que busca es ayudarles.

Úrsula amenaza a Rafael y le dice que ha llegado a su límite y que tiene que escucharla quiera o no. Mientras Adriana le deja claro que Rafael no está enamorado de ella y que no entiende por qué insiste en casarse con un hombre que no la quiere. Pero lo peor llega cuando Victoria cae enferma de gravedad tras la revelación que el duque le hace sobre Adriana.