Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 20 de agosto: La agresión a Julio y el plan contra José Luis

por El Televisero

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 236 que emitirá TVE el miércoles 20 de agosto justo antes de 'La Promesa' en su horario habitual a partir de las 17:20 horas.

José Luis y Adriana en 'Valle Salvaje'.
José Luis y Adriana en 'Valle Salvaje'. | TVE

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en su segunda temporada tras la boda de José Luis y Victoria. Pero además varios secretos han salido a la luz. Por un lado, Bárbara ha descubierto toda la verdad sobre el affaire de Irene y Leonardo. Pero lo más importante es que Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le dejaba claro a Rafael que le da igual lo que haga con su vida y que diga que es huérfano o bastardo y que su familia le ha repudiado pero que lo que haga lo tendrá que hacer fuera del Valle. Así, el duque no dudaba en amenazar de muerte a su hijo.

Por su parte, Adriana no dudaba en enfrentarse con su tía Victoria dejándole claro que no va a permitir que vuelva a amenazar a alguien de su familia y que si lo vuelve a hacer hará de su vida un infierno.

Por otro lado, Rafael le dejaba claro a Úrsula que tiene que tener claro que el amor entre ellos no va a llegar nunca y que tampoco el respeto. Paralelamente, Rafael le agradecía a Adriana que le haya regalado la historia de amor más bonita que jamás va a vivir. Por su parte, Úrsula volvía a plantear a Julio si nunca se ha imaginado como sería su vida sin Adriana y sin la mujer que ha convertido su vida en un infierno.

Mientras, Leonardo le preguntaba a Irene si ella está enamorada de él pues cree que fue ella la que provocó que Bárbara y él se pelearan. Francisco trataba de convencer a Martín para que haga las paces con su hermana Matilde pues no considera que sea una casualidad que ambos hayan empezado a trabajar en la casa colindante a la de ella.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 20 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 236 de 'Valle Salvaje' del miércoles 20 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael no duda en decirle a Úrsula que no debería seguir preparando una boda que nunca se va a celebrar pero ella insiste en que ese compromiso sigue en pie y en la fecha que habían fijado.

Por su parte, Adriana no duda en enfrentarse a José Luis y le amenaza con recuperar las tierras de Valle Salvaje que para eso le pertenecen a ella y a sus hermanos. Además le deja claro que su destino está en sus manos. Después, el duque le cuenta a Victoria que Adriana sabe todo lo que le hicieron a su padre

Bernardo habla con Mercedes y le asegura que tiene un plan para acabar con José Luis y lo mejor es que sea él el que se marche de Valle Salvaje a solas pues es la única manera de garantizar un futuro para todos los suyos. Por su parte, Matilde le deja claro a su hermano Martín que no pudo ir a buscarle a casa de sus tíos.

Irene le advierte a Francisco que no quiere que vuelva a entrar en su alcoba, que toque sus cosas y envíe sus cartas y que no le dirija la palabra si ella no quiere. Mientras, Amanda trata de saber si las cosas entre Leonardo y Bárbara siguen mal.

Por último, tras su desencuentro con Adriana, José Luis no duda en encararse con su Julio asegurando que es un pelele y el hazmerreir de la comarca y la vergüenza de la familia tras haber permitido que su esposa y su hermano siguieran teniendo relaciones. Tras sufrir una nueva agresión, Julio le pide a Adriana que por favor le ayude a recuperar el respeto de su padre y que deje para siempre a Rafael.

