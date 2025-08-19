Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 20 de agosto: La agresión a Julio y el plan contra José Luis

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en su segunda temporada tras la boda de José Luis y Victoria. Pero además varios secretos han salido a la luz. Por un lado, Bárbara ha descubierto toda la verdad sobre el affaire de Irene y Leonardo. Pero lo más importante es que Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le dejaba claro a Rafael que le da igual lo que haga con su vida y que diga que es huérfano o bastardo y que su familia le ha repudiado pero que lo que haga lo tendrá que hacer fuera del Valle. Así, el duque no dudaba en amenazar de muerte a su hijo.

Por su parte, Adriana no dudaba en enfrentarse con su tía Victoria dejándole claro que no va a permitir que vuelva a amenazar a alguien de su familia y que si lo vuelve a hacer hará de su vida un infierno.

Por otro lado, Rafael le dejaba claro a Úrsula que tiene que tener claro que el amor entre ellos no va a llegar nunca y que tampoco el respeto. Paralelamente, Rafael le agradecía a Adriana que le haya regalado la historia de amor más bonita que jamás va a vivir. Por su parte, Úrsula volvía a plantear a Julio si nunca se ha imaginado como sería su vida sin Adriana y sin la mujer que ha convertido su vida en un infierno.

Mientras, Leonardo le preguntaba a Irene si ella está enamorada de él pues cree que fue ella la que provocó que Bárbara y él se pelearan. Francisco trataba de convencer a Martín para que haga las paces con su hermana Matilde pues no considera que sea una casualidad que ambos hayan empezado a trabajar en la casa colindante a la de ella.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 20 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 236 de 'Valle Salvaje' del miércoles 20 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael no duda en decirle a Úrsula que no debería seguir preparando una boda que nunca se va a celebrar pero ella insiste en que ese compromiso sigue en pie y en la fecha que habían fijado.

Por su parte, Adriana no duda en enfrentarse a José Luis y le amenaza con recuperar las tierras de Valle Salvaje que para eso le pertenecen a ella y a sus hermanos. Además le deja claro que su destino está en sus manos. Después, el duque le cuenta a Victoria que Adriana sabe todo lo que le hicieron a su padre

Bernardo habla con Mercedes y le asegura que tiene un plan para acabar con José Luis y lo mejor es que sea él el que se marche de Valle Salvaje a solas pues es la única manera de garantizar un futuro para todos los suyos. Por su parte, Matilde le deja claro a su hermano Martín que no pudo ir a buscarle a casa de sus tíos.

Irene le advierte a Francisco que no quiere que vuelva a entrar en su alcoba, que toque sus cosas y envíe sus cartas y que no le dirija la palabra si ella no quiere. Mientras, Amanda trata de saber si las cosas entre Leonardo y Bárbara siguen mal.

Por último, tras su desencuentro con Adriana, José Luis no duda en encararse con su Julio asegurando que es un pelele y el hazmerreir de la comarca y la vergüenza de la familia tras haber permitido que su esposa y su hermano siguieran teniendo relaciones. Tras sufrir una nueva agresión, Julio le pide a Adriana que por favor le ayude a recuperar el respeto de su padre y que deje para siempre a Rafael.