Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 19 de agosto: La amenaza de muerte contra Rafael

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en su segunda temporada tras la boda de José Luis y Victoria. Pero además varios secretos han salido a la luz. Por un lado, Bárbara ha descubierto toda la verdad sobre el affaire de Irene y Leonardo. Pero lo más importante es que Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le pedía a Bernardo que tenga paciencia y le dé unos días para formalizar el acuerdo al que llegó con su padre, y le dejaba claro que los Gálvez de Aguirre siempre cumplen con su palabra cuando él le decía que piensa que le ocultan algo.

Tras contarle que las tierras de Valle Salvaje pertenecen a su familia, Adriana le reconocía a Rafael que siempre se preguntó por qué un Gálvez de Aguirre accedió a que su primogénito se casara con la hija de un prestamista.

Leonardo le comunicaba a Irene que ha hablado con Bárbara y que le ha contado toda la verdad de lo que pasó entre ellos la noche que estuvieron juntos en su alcoba. Por su parte, Amanda no dudaba en pararle los pies a Bárbara y le dejaba claro que no piensa volver a consentir que trate mal a su hijo.

Alejo le informaba a Rafael que los jornaleros no han aparecido porque José Luis los ha enviado a los cultivos del sur y Rafael le pedía calma a su hermano para tratar de aclarar lo sucedido.

Eva consideraba que contratar a Martín es una inversión a largo plazo mientras Luisa sospechaba que Martín y Matilde son hermanos y no dudaba en preguntarle a ella.

Por último, Úrsula dejaba claro que no piensa volver a casa de su padre y le pedía una nueva oportunidad a su tía Victoria para conseguir su objetivo de casarse con Rafael. Y Úrsula no dudaba en preguntarle a Julio si alguna vez ha pensado que pasaría si faltase su esposa. Por su parte, Adriana se enfrentaba a José Luis y se negaba a dar por finalizada su relación adúltera con Rafael.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 19 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 235 de 'Valle Salvaje' del martes 19 de agosto

Martín, Eva e Isabel en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le deja claro a Rafael que le da igual lo que haga con su vida y que diga que es huérfano o bastardo y que su familia le ha repudiado pero que lo que haga lo tendrá que hacer fuera del Valle. Así, el duque no duda en amenazar de muerte a su hijo.

Por su parte, Adriana no duda en enfrentarse con su tía Victoria dejándole claro que no va a permitir que vuelva a amenazar a alguien de su familia y que si lo vuelve a hacer hará de su vida un infierno.

Por otro lado, Rafael le deja claro a Úrsula que tiene que tener claro que el amor entre ellos no va a llegar nunca y que tampoco el respeto. Paralelamente, Rafael le agradece a Adriana que le haya regalado la historia de amor más bonita que jamás va a vivir. Por su parte, Úrsula vuelve a plantear a Julio si nunca se ha imaginado como sería su vida sin Adriana y sin la mujer que ha convertido su vida en un infierno.

Mientras, Leonardo le pregunta a Irene si ella está enamorada de él pues cree que fue ella la que provocó que Bárbara y él se pelearan. Francisco trata de convencer a Martín para que haga las paces con su hermana Matilde pues no considera que sea una casualidad que ambos hayan empezado a trabajar en la casa colindante a la de ella.