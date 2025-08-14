Avance 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 18 de agosto: Adriana planta cara a José Luis y la amenaza de Úrsula

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. De hecho en los últimos días, la serie ha vivido un momento muy especial con la ansiada boda de José Luis y Victoria. Pero si hay algo que puede cambiarlo todo para siempre es el descubrimiento de Atanasio de que Valle Salvaje no pertenece al duque sino a Pedrito.

Este viernes, 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues al ser festivo nacional por ser el día de la Asunción de la Virgen, TVE dará descanso tanto a esta ficción como a 'La Promesa' así como a 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' para ofrecer cine en su lugar. De modo que habrá que esperar al lunes 18 de agosto para ver en un nuevo episodio de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis volvía a enfrentarse con Julio dejándole claro que no tendría que haberle cogido por sorpresa lo que pasaba en su matrimonio ni el que perdiera el derecho sobre las propiedades de Adriana y no dudaba en decirle que da vergüenza verle.

Por su parte, Atanasio y Matilde le entregaban a Adriana los documentos que tenía su tía Victoria en la alcoba sobre las propiedades de Valle Salvaje. Paralelamente, Julio le decía a su hermano Rafael que tiene que acabar para siempre con su relación con Adriana y que lo tiene que hacer por la familia y por él.

Atanasio le decía a Martín que estaba deseando conocer al hermano de Matilde pero él lo negaba y después le dejaba claro a su hermana que no le ha perdonado que nunca le sacara de su casa. Por otro lado, Mercedes le advertía a Bernardo que tienen que tomar la delantera porque las cosas van a volverse a poner muy feas en la Casa Pequeña.

Pedrito se daba cuenta de que a su hermana Bárbara le pasa algo por culpa de Leonardo. E Irene le dejaba claro al joven que ha llegado el momento de que ambos se sinceren con Bárbara. Y después, Bárbara no dudaba en decirle a su amado que es lo peor que le ha pasado en la vida.

Victoria hablaba con Úrsula para avisarle de que Rafael y Adriana están enamorados y que tienen una relación y que ha ocurrido mientras ella estaba a por uvas. Tras ello, Victoria le advertía a José Luis que tiene una idea para acabar con todo este escándalo de una vez por todas. Y finalmente, Adriana le contaba a Rafael que tiene pruebas de que las tierras de Valle Salvaje no pertenecen a los Gálvez de Aguirre sino a su familia.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 18 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 234 de 'Valle Salvaje' del lunes 18 de agosto

Victoria y Úrsula en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le pide a Bernardo que tenga paciencia y le de unos días para formalizar el acuerdo al que llegó con su padre y le deja claro que los Gálvez de Aguirre siempre cumplen con su palabra cuando él le dice que piensa que le ocultan algo.

Tras contarle que las tierras de Valle Salvaje pertenecen a su familia, Adriana le reconoce a Rafael que siempre se preguntó por qué un Gálvez de Aguirre accedió a que su primogénito se casara con la hija de un prestamista.

Leonardo le comunica a Irene que ha hablado con Bárbara y que le ha contado toda la verdad de lo que pasó entre ellos la noche que estuvieron juntos en su alcoba. Por su parte, Amanda no duda en pararle los pies a Bárbara y le deja claro que no piensa volver a consentir que trate mal a su hijo.

Alejo le informa a Rafael que los jornaleros no han aparecido porque José Luis los ha enviado a los cultivos del sur y Rafael le pide calma a su hermano para tratar de aclarar lo sucedido.

Eva considera que contratar a Martín es una inversión a largo plazo mientras Luisa sospecha que Martín y Matilde son hermanos y no duda en preguntarle a ella.

Por último, Úrsula deja claro que no piensa volver a casa de su padre y le pide una nueva oportunidad a su tía Victoria para conseguir su objetivo de casarse con Rafael. Y Úrsula no duda en preguntarle a Julio si alguna vez ha pensado que pasaría si faltase su esposa. Por su parte, Adriana se enfrenta a José Luis y se niega a dar por finalizada su relación adúltera con Rafael.