'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se quedan sin emisión en TVE y esta oferta les sustituye este viernes

Los fans de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' tendrán que esperar unos días para seguir viendo sus series favoritas pues este viernes 15 de agosto ambas ficciones harán un parón en su emisión en TVE. Así, los seriales de Bambú Producciones faltarán a su cita con la audiencia y no regresarán a la cadena hasta el próximo lunes.

De esta manera, TVE suspenderá la emisión tanto de 'Valle Salvaje' como de 'La Promesa' este viernes 15 de agosto al ser festivo nacional por ser el día de la Asunción de la Virgen y ser un día en el que prácticamente todos los pueblos de España están de fiesta.

Así, La 1 seguirá su estrategia habitual de festivos y cancelará su programación de tarde habitual sustituyéndola por triple sesión de cine. En este sentido, además de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' también desaparecerán de la parrilla 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

En su lugar, TVE emitirá tres películas dentro de su bloque cinematográfico sesión de tarde. A las 15:50 horas La 1 emitirá la cinta "Quédate a mi lado" protagonizada por Susan Sarandon, Julia Roberts y Ed Harris. Justo después a las 17:50 horas tomará el relevo "City of Angels" con Nicolas Cage y Meg Ryan. Y para completar la tarde, La 1 emitirá la comedia "El padre de la criatura" con Paco Martínez Soria, Florinda Chico y José Sacristán.

Eso sí, si por la tarde, TVE si que dejará sin emisión sus seriales y su programación habitual, por la mañana seguirá una estrategia completamente distinta. Y es que La 1 si que mantendrá en emisión tanto el 'Telediario matinal' como 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Miriam Moreno y Javier Ruiz para seguir en directo toda la última hora de los incendios que están asolando a España.

Así queda la parrilla de tarde de La 1 este viernes sin 'Valle Salvaje' y 'La Promesa':

15:00h - 'Telediario 1'

15:35h - 'Deportes 1'

15:40h - 'El Tiempo'

15:50h - Sesión de tarde "Quédate a mi lado"

17:50h - Sesión de tarde: "City of Angels"

19:35h - Sesión de tarde: "El padre de la criatura"

21:00h - 'Telediario 2'