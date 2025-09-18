Uno de los periódicos más leídos de Israel hablan de esta forma del Gran Wyoming por su peineta a Netanyahu

El Gran Wyoming ha descubierto este jueves que, tras innumerables emisiones condenando la mascare en Gaza, se ha convertido en persona non grata en Israel. El presentador de 'El Intermedio' ha reaccionado a los duros ataques que el medio israelí 'N12' ha lanzado contra el espacio de La Sexta desde su página web, echando por tierra la defensa del pueblo palestino.

Y es que, la peineta que el presentador ha dedicado durante dos días seguidos a Netanyahu desde el espacio de La Sexta ha llegado hasta territorio israelí. El extenso artículo del medio 'N12', que ocupó su portada digital, repasaba al detalle cada uno de los ataques del comunicador a quiénes perpetúan la masacre en Gaza.

El Gran Wyoming contesta a las críticas de los medios israelís con una nueva peineta a Netanyahu

"Se nos está yendo de las manos", ha comenzado señalando el Gran Wyoming después de que Dani Mateo le advirtiese de se encuentra en el foco de la prensa israelí. "No es que esté acojonado, que sí, que tengo el culo apretado en estos momentos... Se ha entendido al revés", continuaba explicando el presentador. "Como diría Alfonso Serrano, se están manipulando mis palabras. Porque además, yo lo dije aquí y eso ha salido en un diario israelí, está sacado de contexto", ha añadido.

🔴 @DaniMateoAgain nos cuenta cómo en Israel se han hecho eco de la imagen de Wyoming plantando una peineta en la jeta de Netanyahu. ¡Pero es que lo han entendido todo al revés!



Wyoming lo explica bien otra vez. Prestad atención, que va con vídeo y todo. #elintermedio pic.twitter.com/lQKGjRuutr — El Intermedio (@El_Intermedio) September 18, 2025

Entre risas, el conductor de 'El Intermedio' ha contestado con sorna al descontento de los israelís a su firme condena del genocidio. "Yo lo que pido es que, exactamente, y repito, que no hagáis esto, porque es una falta de respeto hacerle eso a un criminal", ha señalado volviendo a hacer una peineta a cámara dirigida Netanyahu.

"¡No lo hagáis bajo ninguna circunstancia! A ver si con este vídeo os queda ya claro", ha anunciado el Gran Wyoming antes de mostrar un montaje en el que 'El Intermedio' se hacía eco de la oleada de peinetas que se ha extendido en redes sociales para condenar la masacre en Gaza a raíz de su contundente gesto en el espacio de La Sexta.

En tono irónico, el espacio de La Sexta ha terminado pidiendo de forma indirecta que los espectadores etiqueten al programa y manden sus imágenes haciendo la peineta a Benjamin Netanyahu para condenar el genocidio en Gaza, asegurando que si lo hacen "tendrán que compartirlas en el programa". Así, el comunicador ha dejado más que claro que un toque de atención de los medios del país no va a detener su firme reivindicación.