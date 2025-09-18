Cristina Pardo desmonta el motivo que esconde la cancelación de Jimmy Kimmel en la ABC: "Es mentira"

Es una de las noticias del día: Después de 23 años, la ABC ha cancelado el programa de Jimmy Kimmel, uno de los presentadores más populares y carismáticos de los late shows en Estados Unidos. Y todo, por ser un cómico incómodo para Donald Trump. La decisión ha llegado dos días después de su monólogo sobre el asesinato del activista republicano Charlie Kirk.

"Hemos tocado fondo durante el fin de semana, con la pandilla MAGA intentando desesperadamente presentar a este chico que mató a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de uno de ellos haciendo todo los posible por sacarle rédito político", dijo el presentador en respuesta a los seguidores de Trump. Además, hizo burla hacia el presidente norteamericano por su forma de llevar el duelo de alguien "a quien llamaba amigo".

Esto habría sido precisamente el detonante para que '¡Jimmy Kimmel Live!' haya sido cancelado por la ABC "indefinidamente", después de que el regulador audiovisual, nombrado por Trump, amenazara a la emisora con retirarle licencias. El histórico comediante se suma así a la lista negra del magnate, en la que también figura Stephen Colbert de la CBS. Y ojo porque, ahora, todas las miradas están puestas en Jimmy Fallon, otra de las caras más visibles de los formatos nocturnos americanos. ¿Podría ser el siguiente?

Pues bien, ante el inmenso revuelo que está provocando el despido de Jimmy Kimmel dentro y fuera de Estados Unidos, los periodistas le han preguntado a Donald Trump para aclarar los motivos que esconde esta decisión. Y su respuesta ha generado más controversia: "A Jimmy Kimmel lo despidieron por sus bajos índices de audiencia, más que por otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran hombre llamado Charlie Kirk y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía índices muy bajos de audiencia, deberían haberlo despedido hace mucho tiempo. Así que, ya saben, pueden llamarlo libertad de expresión o no, pero lo despidieron por falta de talento".

En 'Más vale tarde' han tratado el asunto y Cristina Pardo ha desmontado el argumento del mandatario punto por punto: "Si tenía tan bajos índices de audiencia, normalmente una empresa no te deja empezar la temporada, porque estamos en septiembre y por lo tanto empezando la temporada. Por otro lado, si tenía tan malos datos de audiencia, ¿por qué le molestaba a Donald Trump que hiciera su programa?. Si no le ven más que cuatro personas, qué más le dará... Es que es mentira lo que dice Trump, porque aunque tenga baja audiencia, si es una persona influyente, lógicamente te puede hacer un roto en tu imagen pública".

"Además, es imposible que le hayan despedido por las bajas audiencias porque es que le despidieron cuando ya los invitados estaban camino del programa y el público estaba en la puerta del teatro para entrar. O sea, ninguna empresa en su sano juicio toma esa decisión por baja audiencia a dos minutos de que empiece el programa. Te deja hacer el programa en todo caso y luego te vas a casa", ha proseguido Cristina Pardo.

"Es impresionante cómo Donald Trump pone a todo el mundo de rodillas y la gente se tira al suelo sin oponer la más mínima resistencia", ha reflexionado con resignación Benjamín Prado mientras en 'Más vale tarde' se ha aportado un dato que desmonta también a Trump: "En la temporada 2023-2024 hizo 1,8 millones de espectadores media, que es más de lo que hizo en la temporada anterior". Por tanto, esa bajada de audiencia que aduce el republicano es falsa.

"¿Y desde cuándo un ejecutivo se pregunta por los datos de audiencia de una empresa privada?", ha cuestionado Iñaki López. "Y aparte, si no te ve nadie, no le haces un daño al poder", ha ironizado Cristina Pardo, que ha añadido: "Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel se han metido también con los achaques de Biden, con Obama... Es decir, esto no es exclusivo de Trump. Hay que meterse con el poder de toda la vida".

"Esto que ha pasado en Estados Unidos no es más que un aviso de lo que puede pasar en otros países, incluido este, ante el avance de determinadas opciones (VOX) que lo que pretenden es la censura y laminar programas de televisión y medios de comunicación", ha advertido Iñaki López para concluir.