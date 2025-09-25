Pedro Ruiz dicta su sentencia del día a Jimmy Kimmel con lo que señala de su sonada reaparición

Jimmy Kimmel ha vuelto esta semana arrasando en la televisión americana después de que su programa, 'Jimmy Kimmel Live!', fuera suspendido en la cadena ABC tras hacer un chiste satírico sobre el asesinato de Charlie Kirk. El regreso del show cosechó 6,26 millones de espectadores, logrando el programa más visto en sus 22 años de historia, según ha notificado la cadena propiedad de Walt Disney Co. a través de un comunicado.

Todo un éxito si tenemos en cuenta que el espacio no estuvo disponible para el 23% de la audiencia en Estados Unidos por la decisión de Nexstar y Sinclair de continuar boicoteando la emisión del espectáculo por razones políticas. En su discurso, Jimmy Kimmel no se mordió la lengua contra el presidente Donald Trump, quien llegó a decir de él que su show debía ser cancelado por "falta de talento" y "falta de audiencia". "Bueno, ¡hoy sí la tengo!", bromeó el cómico, augurando la expectación que tendría su esperado regreso tras la censura trumpista.

Además lamentó que "nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas". "No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", dejó claro, provocando una enorme ovación. Un monólogo que ya ha sido visto por casi 20 millones de personas en YouTube.

Pedro Ruiz muestra su alegría por el regreso de Jimmy Kimmel

La vuelta de Jimmy Kimmel a la televisión americana ha sido muy aplaudida en todo el planeta, después del intento de censura mediática trumpista para perseguir a aquellos medios norteamericanos que sean críticos con la administración de Donald Trump.

Entre los que se alegran de este regreso se encuentra Pedro Ruiz. A través de sus redes sociales, el comunicador español expresado su satisfacción. "Celebro que Jimmy Kimmel haya reaparecido en USA, aunque sea en otro tipo de red televisiva. Las prohibiciones de la libertad empobrecen la vida. Sin entrar en detalles aquí, las hay", escribió el también actor en sus redes sociales.