Pedro Ruiz suelta esta réplica inesperada y breve a Máximo Huerta tras su cruzada en Telecinco

La visita de Pedro Ruiz a 'El Tiempo Justo' ha causado todo un terremoto de opiniones en los distintos espacios de la cadena debido a sus controvertidas declaraciones sobre la "situación crítica" de España y su dura sentencia a los políticos. Sin ir más lejos, Máximo Huerta le acusó de "cuñado" desde 'El programa de Ana Rosa', tachando su discurso de "aplauso fácil", y el periodista no ha tardado en contestarle.

"No se puede ser tan cuñado, hay políticos del PSOE, del PP, de Sumar y de otros partidos que son maravillosos y, gracias a eso, funciona un país. No se puede decir que todos te dan vergüenza", sentenció el colaborador de Ana Rosa Quintana, insistiendo en que incluso le molestaba el sonoro aplauso del público en el plató ante el discurso de Ruiz.

Pedro Ruiz contesta a Máximo Huerta tras los ataques que recibió desde 'El programa de AR'

Y es que, Pedro Ruiz se mostró muy crítico con la clase política durante su paso por 'El tiempo justo' este pasado martes. "Esto es vergonzoso por parte de todos ellos. Lo digo con respecto a algunos que conozco; no conozco al presidente del Gobierno ni a los otros. Me dan vergüenza todos ustedes, señores políticos", aseguró mirando a cámara con gesto serio mientras Joaquín Prat buscaba la forma de responder.

Ante lo presenciado con Pedro Ruiz, Máximo Huerta lanzó desde 'El programa de Ana Rosa' un palo a 'El tiempo justo': "Es un aplauso, promovido por Víctor, el del público. No se pueden aplaudir todas las cosas para animar un plató", ha criticado el escritor, señalando que la reacción del público del programa de Joaquín Prat había sido producto de las órdenes del regidor del público en plató.

"Es la típica frase facilona. No quiero escucharle más, no me lo pongas más", insistió el colaborador de Ana Rosa negándose a seguir escuchando la intervención del presentador. Y parece que el protagonista de la polémica ha tomado nota de sus quejas, pues ha utilizado su cuenta de 'X' para contestarle.

"Pues a mí, Maxim Huerta me cae bien", ha escrito Pedro Ruiz en su perfil de X reaccionando a las duras palabras del escritor valenciano. Así, el comunicador ha optado por no entrar en una de las guerras de dardos que suele liderar en la plataforma, mojándose también una vez más sobre la actualidad política y la situación en España.

Pues a mí, Maxim Huerta me cae bien. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 17, 2025

"La cancelación de Jimmy Kimmel en USA es noticia en el mundo y aquí. Bien. Las cancelaciones de aquí, que las hay, allí ni llegan ni importan", ha escrito también Ruiz en la plataforma ante sus más de 60.000 seguidores, haciéndose eco del despido de Jimmy Kimmel en la cadena de televisión estadounidense ABC, debido a ciertos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.