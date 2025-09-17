Máximo Huerta llama "cuñado" a Pedro Ruiz por esta frase ante Joaquín Prat y da un palo a su programa

Pedro Ruiz continúa en el centro de la polémica tras sus contundentes declaraciones en 'El tiempo justo', donde cargó directamente contra la esfera política denunciando "el peor momento político y social" de nuestro país. Y aunque en el plató de Joaquín Prat recibió aplausos, Máximo Huerta ha dedicado gran parte de su intervención de este miércoles en 'El programa de AR' a echar por tierra el discurso del periodista.

"Esto es vergonzoso por parte de todos ellos. Lo digo con respecto a algunos que conozco; no conozco al presidente del Gobierno ni a los otros", condenó Pedro Ruiz en su visita al programa de Joaquín Prat, alertando sobre la preocupante situación que está viviendo España. "Me dan vergüenza todos ustedes, señores políticos", llegó a sentenciar el invitado, que además recibió sonoros aplausos en el plató de 'El tiempo justo'.

Máximo Huerta echa por tierra el discurso de Pedro Ruiz contra los políticos: "No tiene razón"

Un contundente discurso que ha levantado críticas entre los colaboradores de 'El programa de AR'. "Me molesta hasta el aplauso, no solo me molesta la frase de Pedro Ruiz, que no tiene razón", ha comenzado sentenciando Máximo Huerta después de que Jano Mecha y Ana Rosa Quintana repasasen la polémica intervención del presentador en 'El Tiempo Justo' este martes.

Máximo Huerta en 'El programa de AR'

"No se puede ser tan cuñado, hay políticos del PSOE, del PP, de Sumar y de otros partidos que son maravillosos y, gracias a eso, funciona un país. No se puede decir que todos te dan vergüenza", condenaba a continuación el escritor, sin ocultar su rechazo por el discurso del comunicador y la búsqueda del aplauso fácil.

En esa misma línea, Ana Rosa Quintana daba la razón a Máximo Huerta y rompía una lanza a favor por todos los políticos que trabajan día tras día por sus ciudadanos. "Hay alcaldes de pueblos que están sacando a su pueblo adelante y encima no cobran", señalaba la presentadora mientras el escritor insistía en su queja por lo visto y permitido en el programa de Joaquín Prat.

Hachazo de Máximo Huerta a 'El tiempo justo': "No se pueden aplaudir todas las cosas para animar un plató"

"Es un aplauso, promovido por Víctor, el del público. No se pueden aplaudir todas las cosas para animar un plató", ha criticado el valenciano, haciendo referencia a que la reacción del público ante semejante discurso había sido producto de las órdenes del regidor del público en plató.

"Es la típica frase facilona. No quiero escucharle más, no me lo pongas más", terminaba pidiendo Máximo Huerta, sin querer extenderse más en su firme crítica a Pedro Ruiz. "Aun así, él se refería a los líderes", aclaraba entonces la conductora de 'El programa de AR' en un intento de dar sentido al discurso del periodista. "Pues matizas, que esto es tele", terminaba espetando el colaborador.