Ana Rosa Quintana saca pecho de su "pluralidad" en Telecinco y lanza un dardo que parece teledirigido a RTVE

Ana Rosa Quintana no ha desaprovechado la oportunidad de celebrar y reivindicar la "pluralidad" ideológica de la mesa de debate de 'El programa de AR' este jueves lanzando un dardo indirecto a los espacios que disciernen de su línea editorial. Así, la presentadora de Telecinco ha arremetido contra los programas de la competencia que solo acatan "un discurso único" en sus tertulias, celebrando cómo en su espacio se "respetan todas las opiniones".

"Yo he escuchado como, por ejemplo, a veces se te critica por un lado o por otro como periodista por participar en determinados programas", ha denunciado Javier Casqueiro, uno de los colaboradores habituales de 'El programa de AR', explicando cómo muchos periodistas que acuden al espacio de Telecinco suelen ser señalados. "Te lo digo porque ese perfil también tenemos una responsabilidad de mantenerlo, los periodistas en las tertulias y en los medios de comunicación, no solo los políticos", ha sentenciado el tertuliano.

Y sin señalar directamente a 'La hora de La 1' o 'Mañaneros 360', las ofertas de infoentretenimiento de TVE con las que Ana Rosa Quintana compite diariamente en la franja de la mañana, la presentadora no ha dudado en lanzar un afilado dardo contra la competencia. "Se critica que podáis estar en este programa donde mi línea editorial es bastante contraria a lo que está ocurriendo pero no se critica que toda la gente en la mesa tenga el único discurso, el discurso oficial", ha denunciado la comunicadora.

Ana Rosa Quintana defiende su línea editorial y critica "el discurso oficial" de otros programas: "Aquí siempre hay opiniones distintas"

"Por lo menos en programas como este hay siempre personas en la mesa que tienen opiniones distintas y se respeta lo que dicen", añadía entonces la periodista, dejando entrever una fuerte crítica a la actual TVE por la "escasa pluralidad" de opiniones en sus tertulias, asegurando que únicamente tiene cabida las opiniones e informaciones afines a "la versión oficial", es decir, la del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha sido entonces cuando Ana Rosa Quintana ha aprovechado también para señalar la actitud de muchos de los rostros de estos programas por la carga política de sus intervenciones. "Somos periodistas pero es que hay que recordar a muchos compañeros que no son activistas, que son periodistas", ha sentenciado el rostro de Telecinco concluyendo su fugaz crítica en la que no ha señalado a ningún programa o medio de forma literal.