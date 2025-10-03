Ana Rosa sorprende con su inesperado palo al Gobierno de Moreno Bonilla: "Tiene que dimitir"

Ana Rosa Quintana no se ha mordido la lengua este viernes con la situación que viven las pacientes con cáncer de mama en Andalucía tras la polémica de los cribados y que afecta supuestamente a 2.000 mujeres. Así, la presentadora se mostraba rotunda en 'El programa de AR'.

"Es muy grave, muy grave, lo que ha pasado en la Sanidad en Andalucía", empezaba señalando la presentadora antes de abordar toda la polémica y dejar clara su opinión sobre este asunto que ha puesto a la consejera de sanidad en la Junta de Andalucía contra las cuerdas.

Tras ello, Ana Rosa Quintana no se ha cortado al poner el foco en el gobierno de Juanma Moreno Bonilla. "Lo importante es saber qué ha pasado, por qué ha pasado y quiénes son los responsables", recalcaba la presentadora en su programa. Además sentenciaba que "la gestión de la consejera, inicialmente, ha sido un desastre".

De esta forma, Ana Rosa cuestionaba la labor de Rocío Hernández después de que esta hablara de un "error de comunicación" cuando se conoció lo sucedido con las pacientes de cáncer de mama. "En vez de quitarle importancia, te disculpas. Esperemos que sea la primera noticia que tenía, porque si había noticias anteriores, es más grave", aseveraba.

Además, Ana Rosa aprovechaba este caso para compararlo con lo sucedido con las pulseras de control a los maltratadores y la gestión que había hecho de esta crisis el Ministerio de Igualdad. "La consejera me está recordando mucho a la ministra de Igualdad. A lo mejor esta consejera, Juanma Moreno, tiene que presentar su dimisión", soltaba de forma clara.

"¿Pero cómo le pedimos a esta consejera que dimita cuando tenemos a la ministra todavía en su puesto?", les cuestionaba a sus compañeros intentando retractarse de algún modo de sus propias palabras. "Se lo pedimos, es compatible", le contestaba Fernando Garea. "Es que hay que pedírselo", añadía Ana Rosa Quintana.

Por último, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' dejaba claro que este caso tiene que tener consecuencias porque es un hecho muy grave. "Tiene que seguir teniendo consecuencias. Yo he tenido un cáncer de mama. ¿Cómo puede ser esto?", concluía.