À Punt se hace un 'TeleAyuso' y ficha a Toni Cantó para presentar este nuevo programa de debate

Si Telemadrid fichó hace unos meses a Antonio Naranjo para presentar su nueva tertulia de actualidad política en el access prime time, ahora ha sido À Punt la que no ha dudado en tirar de otro polémico rostro como Toni Cantó para conducir su nueva tertulia para el prime time de los viernes.

Así, la dirección de À Punt apuesta por el actor, ex diputado de UPyD, exlíder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana y el que fuera director de la Oficiana del Español que creó Ayuso en la Comunidad de Madrid como presentador de una de sus nuevas apuestas según ha publicado Valenciaplaza.

À Punt trabaja desde hace meses en la puesta en marcha de un nuevo programa de debate de actualidad y política que previsiblemente ocupará la noche de los viernes. Salvo cambios de última hora, Toni Cantó será el encargado de moderar esta tertulia después de que sonaran otros nombres como el histórico Ramón Palomar o el actual director de la edición de El Español en València, Dani Valero.

Cabe recordar que actualmente, Toni Cantó es tertuliano en el programa 'Va de bó'. Un fichaje que llegó después de que fuera muy crítico con la televisión del anterior gobierno a la que llamaba "TeleCompromís". Un trabajo que compagina con sus colaboraciones a nivel nacional en 'Espejo Público'.

Asimismo y aunque se ha labrado una carrera como actor, no hay que olvidar que Toni Cantó ya tiene experiencia como presentador pues ya condujo un espacio de entrevistas al más puro estilo de 'El Hormiguero' en la cadena 7NN, afín a Vox, y que cerró en 2023.