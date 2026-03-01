Arsenal de críticas a Toni Cantó al entrometerse así en la polémica con Macarena Gómez en los Goya 2026

Este sábado, Aldo Comas y su mujer Macarena Gómez volvieron a ser protagonistas del photocall de Los Goya 2026 y de nuevo por sus polémicas palabras. El artista quiso denunciar que no se hablaba de los muertos que había en Irán antes de los ataques de EEUU e Israel. Y Toni Cantó ha querido alabarle volviendo a llevarse un arsenal de críticas.

Aldo Comas aprovechaba el micrófono de Europa Press para expresar que veía muchos pins sobre la situación de Gaza pero no veía a nadie quejarse de lo que está sucediendo en Irán. "Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", soltaba el artista en plena alfombra roja de los Premios Goya 2026.

"También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones. No sé", recalcaba el marido de Macarena Gómez al ser preguntado por las reivindicaciones que se hacen en días como el del cine español con muchos de sus invitados llevando chapas y pegatinas defendiendo que Palestina sea libre.

"Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...", soltaba la actriz de 'La que se avecina'. "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", añadía Comas en sus declaraciones que han sido muy alabadas por Toni Cantó.

Críticas por doquier a Toni Cantó tras su defensa de Aldo Comas y Macarena Gómez

Así, después de que las redes se llenaran de críticas hacia Macarena Gómez y su marido Aldo Comas, Toni Cantó ha querido apoyar al artista y ex concursante de 'Hasta el fin del mundo' en La 1 volviendo a salirse del redil y provocando que ahora sea él el criticado.

"Un oasis de sentido común entre tanto palanganero", defiende Toni Cantó en su cuenta de "X" llevándose un sinfín de comentarios negativos. Así, algunos no dudan en llamarle "palanganero" a él y otros incluso le recuerdan su mala audiencia en A Punt. "El de '7 vidas' defendiendo a la de 'La que se avecina'. El sitcom facha que estabas esperando", ha sentenciado otro usuario.

Un oasis de sentido común entre tanto palanganero. https://t.co/H6xeohV0JU — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 1, 2026

El de 7 vidas defendiendo a la de La que se avecina.

El sitcom facha que estabas esperando. — Miguel Corcobado (@CorcobadoMiguel) March 1, 2026

Hola, Toni, palanganero eres tú. Palanganero y chaquetero. Adiós, Toni. — Joaquin M. Arroyo Vento (@jroyovento) March 1, 2026

Para Oasis el de las audiencias de tu último pograma Toñín — maikelmos 🍍💙 (@maikelmos) March 1, 2026

Venga, Toni, deja el discurso rancio y vuelve a la normalidad.

Entendemos que esa forma de polemizar es solo por negocio y no porque te creas lo que dices.



Desde que entraste en política es cuando has demostrado que eres capaz de actuar en todas y cada una de tus intervenciones. — Walter Scansetti /❤️🇪🇦🇦🇷🇮🇹🇪🇺 (@walterscansetti) March 1, 2026

Menos mal que lo de la oficina del español no era de palanganeros — Luismi G F (@luillixmi) March 1, 2026