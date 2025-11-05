El Gran Wyoming pone el foco en lo que muchos están reparando de Ayuso en las últimas horas: "Menudo cambio"

Este martes, 4 de noviembre, El Gran Wyoming ha analizado en 'El Intermdio' una de las noticias del día: la declaración ante el juez de Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la reacción más esperada era la de Isabel Díaz Ayuso. Reacción que, para sorpresa de todos, no se ha producido.

Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha preferido mantenerse al margen y no opinar sobre este tema, que le afecta de raíz. "No me van a meter en esta situación, en algo que además no tengo nada que ver", se ha limitado a decir a los periodistas que le han preguntado al respecto.

Estas palabras han sorprendido mucho a El Gran Wyoming: "Hay que reconocerle una cosa a Ayuso, tiene un par de… Porque ella no se ha metido en este caso, no. Se ha zambullido en él y ha chapoteado alegremente desde el minuto uno". Acto seguido, el programa le ha refrescado la memoria, repasando todas las veces que la política del PP ha defendido públicamente a su pareja.

El dardo de Wyoming a Ayuso: "Menudo cambio de estrategia"

"Hombre, un poco metida sí que estaba. Ha defendido a González Amador en actos públicos, visitas, entrevistas y hasta en la Asamblea de Madrid", le recuerda El Gran Wyoming. "Menudo cambio de estrategia. Aunque estamos muy acostumbrados a ver a Ayuso decir una cosa y pensar la contraria", sentenció el comunicador.

Por otro lado, el conductor de 'El Intermedio' también reaccionó a las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez durante el citado juicio al fiscal general del Estado por revelación de secretos. En su declaración, el jefe de gabinete de Ayuso fue preguntado por sus polémicos mensajes en redes sociales en los que aseguraba que el fiscal iría "pa'lante". Según Rodríguez, "era un mensaje en una red social, era un vaticinio y no iba desencaminado… mire donde estamos".

"Pues la verdad es que es muy bueno vaticinando, dijo que el fiscal iba pa'lante y es que lo ha clavado", comentó Wyoming, antes de lanzar una reflexión: "Una persona mal pensada diría que eso solo es posible si el jefe de gabinete de Ayuso hubiera movido unos hilos… pero esas cosas aquí no pasan y como yo no soy un mal pensado diré que M.A.R. es adivino".

Acto seguido, le manda un consejo: "En vez de meterte en estos fregados tan feos le habría dado a Ayuso el número de la lotería, bueno… igual se lo dio y era el número de Alberto Quirón", bromeó.