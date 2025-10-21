El Gran Wyoming apunta a la cara de Ayuso en una pantalla gigante para darle este hachazo por el fin de ETA

El Gran Wyoming ha arrancado la semana de 'El Intermedio' reviviendo aquellos tiempos en los que los coches "tenían cenicero antes que cinturón de seguridad. De hecho se fumaba en todas partes, en aviones, oficinas, restaurantes, colegios, dentro del quirófano… En aquel mundo se valoraba poco la protección de datos, tu nombre y tu teléfono estaban en todas las guías telefónicas".

Aunque se puso más serio al recordar esos años en los que España sufrió el terrorismo de ETA. Precisamente este 20 de octubre se han cumplido 14 años desde que la banda terrorista anunciara el cese de la violencia. "Este anuncio, que se hizo esperar demasiado tiempo, supuso la mayor victoria de la democracia en nuestro país", celebró el Gran Wyoming.

"Y eso es algo que tenemos que agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los periodistas que no guardaron silencio. A la sociedad civil que se fue movilizando y tomando conciencia. Y, por supuesto, a muchos responsables políticos que además del pellejo, arriesgaron su carrera apostando por la paz", continuó el presentador de 'El Intermedio', que acto seguido lanzó un dardo a Isabel Díaz Ayuso.

El contundente mensaje del Gran Wyoming a Isabel Díaz Ayuso sobre las víctimas de ETA

"Hace 14 años que ETA ya no existe, y a la gente de este país que tenemos cierta edad, pronunciar esa frase nos sigue provocando un enorme alivio. Por eso nos molesta tanto que haya quien todavía utilice a ETA y a las víctimas de ETA como estrategia política", criticó el comunicador, apuntando a la presidenta madrileña con su rostro en la pantalla.

Acto seguido, Wyoming señaló que "conviene recordar que las víctimas de ETA no son patrimonio de ningún partido, ni están al servicio de nadie. Son personas con nombres y apellidos que sufrieron una violencia que, afortunadamente, ya es historia".

El presentador de 'El Intermedio' considera que "con el fin del terrorismo hace 14 años España lanzó un mensaje importantísimo: Cualquiera puede defender su ideología dentro de la democracia y la convivencia pacífica". Por ello, su mayor deseo es que en el futuro la gente hable de ETA como del fax: "Algo obsoleto que hacía ruido y nadie echa de menos. Bueno, salvo quienes la resucitan para tener un rédito político", sentenció.