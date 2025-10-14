El Gran Wyoming firma el mayor repaso a Ayuso en televisión a cuenta del aborto: "¿No se entera de nada o qué le pasa?"

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este martes haciéndose eco de uno de los temas del momento: el acalorado intercambio de ataques entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez con motivo del aborto. El espacio de La Sexta ha repasado las últimas declaraciones de la popular, que increpaba al presidente del Gobierno por darle lecciones habiendo sufrido dos abortos espontáneos. Una narrativa que el presentador no ha tardado en condenar.

"Hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito, sobre el tema del aborto, y le voy a explicar: que soy mujer, que soy una mujer libre, que he sufrido la pérdida de dos bebés, he sufrido por desgracia dos veces el drama del aborto", ha comenzado señalando la presidenta madrileña durante su última aparición en la Asamblea de Madrid.

El Gran Wyoming no se corta con su repaso a Isabel Díaz Ayuso por lo que dice sobre el aborto: "Ella solo sigue una ley..."

Y es que, después de que Sánchez le exigiese cumplir con la ley vigente sobre el aborto en la comunidad, Ayuso ha cargado con dureza contra el ejecutivo. "¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? Si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, esa ligereza... Las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo, enhorabuena a todos", sentenciaba la política. Unas palabras que el Gran Wyoming no ha dejado pasar por alto.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso a la actualidad con las últimas declaraciones de Ayuso, donde además de llamar "machista" a Sánchez, ha mezclado, como si fuera lo mismo, un aborto natural con el derecho al aborto.#elintermedio pic.twitter.com/pYGKD3OvxM — El Intermedio (@El_Intermedio) October 14, 2025

"Ha sufrido dos veces el drama del aborto espontáneo... ¿Pero es que no se entera de nada o qué le pasa? En fin, en primer lugar lamentamos mucho que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya sufrido esa situación, pero más allá de su decisión de politizar un asunto tan personal, nada tienen que ver los abortos espontáneos con los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo", ha comenzado sentenciando el rostro de La Sexta.

Sin ocultar su indignación ante el discurso de la presidenta madrileña, el presentador se ha dirigido a Sandra Sabatés con una seria pregunta. "¿Es que esta mujer no vio Barrio Sésamo verdad?", ha señalado entre risas del público el Gran Wyoming. "Lo que nos ha quedado claro es que parece que le cae peor Sánchez que Franco. Pero bueno, en cualquier caso, lo que debería hacer a estas alturas es aclarar si va a cumplir con la ley porque hace unos días decía esto otro", ha señalado antes de recuperar sus polémicas declaraciones.

"Lo que no aclaró es si hay que irse hasta Venzuela o basta con pararse en la Roda y ya que abortas pues compras unos miguelitos", advertía el presentador de 'El Intermedio' tras recuperar las imágenes en las que Ayuso mandaba a las mujeres a "abortar a otro lado" fuera de la Comunidad de Madrid. "Voy a aplicar la normativa como lo he hecho hasta el momento, no va a haber listas negras", aseguraba la dirigente del PP en declaraciones más recientes en respuesta al presidente del Gobierno.

"O sea, que cumple la ley y por eso no va a hacer listas negras... Aunque la ley no prevé listas negras, sino un listado completamente confidencial de los profesionales objetores. Conclusión: ¿va a respetar la ley o no?", ha comentado con sorna el Gran Wyoming. "Por ahora ella solo sigue una, la ley de Nacamuto, yo solo quiero casito, me da igual hablar de etarras o de cigotos", terminaba señalando entre risas del rostro de La Sexta.