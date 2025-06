Carmen Alcayde responde a lo que todos se han preguntado sobre su relación con Montoya en 'Supervivientes'

Tras su expulsión de 'Supervivientes 2025' y después de sentarse en 'De Viernes', Carmen Alcayde volvía este domingo al plató de 'Fiesta'. Primero, la colaboradora tenía una entrevista íntima con Emma García y después se enfrentaba a varios colaboradores como Iván Reboso u Olga Moreno, entre otros.

Una de las críticas que más se le ha hecho a Carmen Alcayde en su paso por el reality de aventuras es lo sobreactuada que ha estado y su relación con Montoya. Y desde el primer momento, la valenciana ha dejado claro que ella no ha tenido un papel y que ella es así de intensa.

"Tú no puedes acusar a los demás de ser un personaje cuando el primer personaje lo has interpretado tú", le recriminaba Iván Reboso. "No es verdad, yo en un plató no puedo estar así porque no paso hambre, esto es un programa de televisión que te tiene al límite donde no tienes a tu familia ni sabes nada del exterior", le contestaba Carmen Alcayde. "Carmen es así y obviamente se arrima al que más le gusta", defendía Belén Rodríguez.

Y precisamente, ha sido Belén Rodríguez quién le hacía una pregunta que muchos se han hecho a raíz de su relación con Montoya. "Yo he defendido la tesis de que os podíais liar. ¿A ti te ataría sexualmente y hubieras tenido algo con él si no hubieras tenido novio?", le cuestionaba. "Cero", respondía Carmen Alcayde de primeras.

"Para mí Montoya era como una chica, tenía cero atracción", aseveraba. "¿No tenía pito?", le repreguntaba Belén Rodríguez. "Bueno tiene pito porque se ponía con Anita...", soltaba Alcayde. "Pero yo cuando estoy en pareja para mí los hombres no tienen pito ni sería infiel", insistía Carmen.

Carmen Alcayde defiende y aclara su relación con Montoya

Tras ello, Carmen Alcayde no dudaba en defender por qué se juntó con Montoya. "Yo estuve cuatro días con un Pelayo que no era Pelayo, con un Damián que es un coñazo de tío, es un tío muy serio que no me divierte, con unas tías que seguían a Pelayo y me topo con un Montoya divertido, que me encantó en las tentaciones. ¿Y qué pasa que ahora solo valen los seguidores? ¿No puede ser que Montoya se acerque a mí porque soy una tía que llevo un montón de años en la tele?", recalcaba la ex concursante.

Después al recordar su amistad con Montoya, Carmen Alcayde se derrumbaba. "Para mí Montoya era mi vida, cuando salí estuve tres días llorando en la habitación del hotel porque le echaba de menos y por lo que había pasado en la palapa que había dudado de mí por Anita", aseveraba.

Al escucharla, Iván Reboso le replicaba que si él fuera su novio se preocuparía, Carmen Alcayde se enfrentaba con él. "¿Qué pasa que no creemos en la amistad de un hombre y una mujer o qué pasa?", les replicaba. "Que mi vida era la playa, no eran mis hijos, es que no entendéis nada, iros allí, estar tres meses, yo no pensaba en nadie, mi día a día era Montoya que era mi amigo, mi padre, mi hermano, pero sexualmente no me atraía nada lo siento", concluía.