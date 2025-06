'Socialité' desmonta a Anita y un exfamiliar señala una cara oscura tras 'Supervivientes': "Por fama hace lo que sea"

Anita Williams ha sido, con permiso de su ex, Montoya, la gran protagonista de 'Supervivientes 2025'. Y todo apunta que lo seguirá siendo en las próximas semanas, tanto por su relación con el sevillano como por las polémicas que la rodean, como la que ha surgido este domingo 22 de junio en 'Socialité'.

Y es que el programa de Telecinco presentado por María Verdoy y Antonio Santana se ha puesto en contacto con la familia de su expareja y padre de su hijo. Sus declaraciones no la dejan nada bien parada. Según asegura la familia del ex de Anita Williams a 'Socialité', "está todo en manos de nuestros abogados. Anita culpa a su ex de sus malos hábitos en el pasado y es al revés. La hemos ayudado siempre, es una desagradecida".

"No nos separamos de ella durante su enfermedad. En nuestra casa, era una hija más. La relación de Anita y su ex comienza después de la pandemia. Están dos años, pero nos hicieron eternos. Lo dejaron porque ella decía que él le había puesto los cuernos y rompieron dos semanas después de que Anita diera a luz", continúa el testimonio al que ha tenido acceso 'Socialité'.

Anita Williams, desenmascarada en 'Socialité': "Es mentirosa y superficial y si sus mentiras le están haciendo ganar dinero"

Además, la familia política de la joven asegura que ésta "miente. Estamos desesperados por el vínculo que tenemos con ella. Es mentirosa y superficial, y si sus mentiras le están haciendo ganar dinero… Pues ahí lo está demostrando. Hemos convivido con Anita y hemos visto lo tóxica que es, ahora todo el mundo la venera, pero no sabéis la vergüenza ajena que nos ha dado ver lo que hizo en 'La isla de las tentaciones', pero no nos extraña".

"Ella nos intentaba convencer de que era bruja. Anita debería cuidar a su ex, está en prisión y le ha dado lo más grande que tiene en su vida, en vez de bloquearnos y hacernos la vida imposible. Si quiere, hablamos de cuando quería ir a 'La isla de las tentaciones' con él. Luego fue con Montoya, le vale cualquiera. Por fama hace lo que sea", sentencian la familia política de Anita Williams, desenmascarando así a la finalista de 'Supervivientes 2025'.