El sospechoso volantazo de Sofía Suescun con Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’

Muchos lo están tildando ya como «la gran reculada» de Sofía Suescun tras el bandazo en su comportamiento con Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’. Hay que destacar que ambas protagonizaron el primer gran enfrentamiento de esta edición extra del concurso de supervivencia.

La novia de Kiko Jiménez llamó «reina de las víctimas» a su compañera y ridiculizó que se vendiera como la «gran sufridora» de España. No dudó en sacar a relucir, aunque veladamente y sin verbalizarlo, todo lo que aconteció en el pasado con el documental de Rocío Carrasco.

Tanto Olga Moreno como Sofía Suescun ajustaron cuentas en un Oráculo de Poseidón excepcional que se convocó el pasado martes en la primera entrega de ‘Tierra de Nadie’, y las reacciones del público fueron muy significativas y determinantes respecto a cómo se ha desarrollado después la relación entre ambas en el reality.

La influencer recibió varios abucheos durante sus intervenciones y la exmujer de Antonio David Flores aplausos. Y esa información del exterior, por mínima que sea, influye enormemente en los comportamientos. Quizás por eso se presenció una actitud bien distinta de Sofía con Olga en la Palapa de la gala del jueves.

A diferencia del martes, Sofía Suescun se mostró abierta a una relación cordial y a conocer sin prejuicios a Olga Moreno. «Al final ella y yo no tenemos nada. Puede ser que yo tenga prejuicios por lo que sea, pero no es algo que vaya arrastrar durante todo el concurso, y no quiere decir que la tenga sentenciada», esgrimió la joven, dando ese paso atrás. ¿Es una estrategia después de escuchar esos abucheos del público o una reacción honesta?