Audiencias

RTVE echa el cierre a uno de sus tropiezos en la programación estelar de La 1, que se suma a más pinchazos

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Este tropiezo se suma a otros muy destacables en el primer trimestre del 2026: 'DecoMasters' (también con celebrities de alto caché) o 'Al margen de todo', el espacio que trajo de vuelta a Dani Rovira en RTVE y que fue abruptamente cancelado después de solo tres semanas en antena

Final de 'Top Chef: Dulces y Famosos'
Final de 'Top Chef: Dulces y Famosos' | RTVE

La 1 de RTVE emite este miércoles 15 de abril, a continuación de 'La Revuelta', la final de 'Top Chef: Dulces y famosos' con Belén Esteban, Benita Castejón, Samantha Ballentines, Ivana Rodríguez y Roi Méndez como flamantes finalistas. El ganador o ganadora donará los 100.000 euros del premio a una ONG de su elección.

Así, la cadena pública echará el cierre a un formato que ha puesto a prueba las habilidades en repostería de hasta 16 celebrities: Belén Esteban, Benita Castejón, Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

Sin embargo, a pesar de su ambicioso casting con famosos de alto caché, la primera edición de 'Top Chef: Dulces y famosos' ha pinchado en audiencias, con una tendencia poco favorable que culminó con el mínimo histórico que obtuvo la semifinal de la pasada semana (8,1% de cuota de pantalla y poco más de medio millón de espectadores de media).

El estreno, que La 1 de RTVE programó en domingo para arrancar a las 22:00 horas y tratar de llegar a más público, no fue prometedor. Registró un escueto 9,2% de share y 880.000 seguidores. A partir de ahí, el resto de entregas se han ofrecido más tarde de las 23:00 horas en la noche de los miércoles; relegándose su desenlace a cerca de las dos de la madrugada. Un horario poco o nada conciliador que ha influido negativamente en el talent culinario.

Si bien, 'Top Chef' ha presentado una evolución inestable, marcada por los altibajos: de desplomarse a mínimos en su programa 6 a alcanzar su máximo en cuota en el programa 7 (11,6%) y su mayor cifra en miles en el programa 8 (693.000 telespectadores). Hay que decir que en sendas emisiones navegó con vientos a favor por la escasa competencia.

En cambio, en cuanto se enfrentó a un rival fuerte, como ocurrió el miércoles anterior con el lanzamiento de la quinta edición de 'Mask Singer' (14,2%) en Antena 3, se descalabró a ese 8,1% antes mencionado y con apenas 522.000 fieles congregados. Buena prueba de su frágil fidelidad y de que no ha enganchado a la audiencia. Y eso que se trató de la semifinal de la edición.

A falta de conocer los resultados de la final, la temporada uno de 'Top Chef: Dulces y famosos' promedia un 10,4% de cuota y 651.000 espectadores. Viendo esa tendencia de la que hablamos, no parece que vayan a variar mucho esas pobres cifras para un formato de gran inversión que ha permanecido constantemente por debajo de la media de La 1 de RTVE. A continuación, desglosamos los datos de sus nueve emisiones hasta la fecha:

  • Programa 1 - 9,2% y 880.000 (emitido en domingo 22:00 horas)
  • Programa 2 - 11,4% y 669.000
  • Programa 3 - 10,2% y 565.000
  • Programa 4 - 10,7% y 679.000
  • Programa 5- 10,3% y 603.000
  • Programa 6 - 9,5% y 527.000
  • Programa 7 - 11,6% y 636.000
  • Programa 8 - 11,3% y 693.000
  • Programa 9 - 8,1% y 522.000 (Semifinal)

Este tropiezo se suma a otros muy destacables en el primer trimestre del 2026. Es el caso de 'DecoMasters', el talent de reformas (también con celebrities de alto caché), que cerró con un 9% de media o de 'Al margen de todo', el espacio que trajo de vuelta a Dani Rovira y que fue abruptamente cancelado después de solo tres semanas en antena al caer a un insostenible 7,5% de cuota.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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