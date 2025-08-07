A Gonzalo Miró se le entiende todo con una palabra para definir lo de Jumilla y desmontar a Vox

Es sin duda la polémica del día. El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) en manos del PP y Vox ha prohibido la celebración de ritos musulmanes en espacios públicos como el Polideportivo. Algo sobre lo que Gonzalo Miró se ha pronunciado alto y claro en 'Espejo Público'.

La polémica está servida pues supone un nuevo ejemplo de la xenofobia por parte de un pueblo murciano tras lo sucedido hace unas semanas con los altercados en Torre Pacheco promovidos por la ultraderecha. Y más teniendo en cuenta que el 7% de la población de Jumilla es musulmana.

De primeras, Jasiel Paris-Álvarez defendía que no era una prohibición ni veto a los musulmanes sino que solo se prohibía hacer uso de instalaciones deportivas para actos religiosos. "Es una prohibición vergonzosa e ilegal, está vulnerando el artículo 16 de nuestra constitución porque son dos actos religiosos que se celebren en un ámbito donde se ha celebrado siempre", le replicaba Carmen Ro antes de que fuera Gonzalo Miró quién se pronunciara.

"Es evidente que tiene que ver con la islamofobia. Es verdad que la excusa que se da es que como esto es un recinto deportivo aquí no tienen por qué celebrarse actos religiosos o culturales pero es que no tienen ninguna alternativa", exponía el colaborador. "No han propuesto ningún otra alternativa, han dicho ustedes aquí no", añadía cuando Jasiel trataba de replicarle asegurando que había muchos otros lugares para poder celebrar esos ritos.

"Pero es importante señalar que aquí no ha habido ningún tipo de conflicto, no sé si en Jumilla son 27.000 habitantes y a lo mejor 2.000 son musulmanes, es una población bastante respetable como para...", trataba de decir Gonzalo Miró cuando Jasiel Paris-Álvarez le cortaba para decir que habría que preguntar al electorado de Vox si hay conflicto o no.

A lo que Gonzalo Miró era rotundo. "Bueno pero es que el electorado de Vox no pretende que en un espacio deportivo solo se celebren actos deportivos y que los musulmanes vayan a hacer estos actos en otro lugar, lo que quiere es que no haya musulmanes", le contestaba el colaborador. "No es un lugar en el que haya habido un problema de convivencias, lo que pasa es que no se respetan otras religiones", añadía.

“Nunca tuvieron problemas de convivencia...

El que vota a Vox en Jumilla lo que de verdad no quiere es que haya musulmanes.”



Gonzalo Miró se enfrenta a Jasiel Paris-Álvarez en 'Espejo Público'

Después de escuchar varios testimonios de Jumilla, Jasiel Paris-Álvarez ponía sobre la mesa si es que la gente que vota al PP y Vox se ha vuelto loca o será que si que hay problemas porque otra cultura utilice lugares públicos. "Es miedo al diferente y es un discurso populista", le dejaba claro Carmen Ro sin que su compañero le diera la razón.

Tras escuchar a un vecino de Jumilla asegurando que no hay problemas con los extranjeros, 'Espejo Público' conectaba con Beatriz Aisa, una mujer musulmana que denunciaba el discurso del odio del PP y Vox mientras Jasiel insistía en defender que no por querer que haya problemas de multiculturalidad hay odio. "Pero es que aquí no había problema, esto es generarlo donde no lo hay. Yo no sé porque votan a Vox en Jumilla pero si sé que no había problema", le corregía Gonzalo Miró.

"Y lo que si es verdad es que esto tiene que ver con islamofobia y negarlo es como negar que el cielo es azul. Hay un planteamiento que se hace que es muy fácil de romper que es que cuando tú vas a los países islámicos te obligan a seguir sus costumbres, ¿pero queremos ser como ellos?", le preguntaba Gonzalo Miró. "No, queremos reciprocidad", le contestaba Jasiel. "Pues demos ejemplo y no caigamos en la misma negación que hacen esos países", concluía el hijo de Pilar Miró.