Desmontan sin despeinarse a Antonio Naranjo en 'En boca de todos' por lo que suelta de lo sucedido en Jumilla

Es el tema del día y por eso en todas las tertulias se ha debatido sobre él. El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) ha prohibido la celebración de ritos musulmanes en el polideportivo municipal. Algo que muchos están denunciando como racismo e islamofobia aunque Antonio Naranjo tiene otra visión tal y como ha tratado de dejar claro en 'En boca de todos'.

Así, 'En boca de todos' se hacía eco de la polémica y lo analizaba junto a Juan Agustín Carrillo, portavoz de Vox en Jumilla, y Mounir Benjelloun de la asociación musulmana de Jumilla. Tras escucharles, Sarah Santaolalla no dudaba en replicar al portavoz de Vox. "En Jumilla hay 27.000 habitantes, 3.000 de ellos son musulmanes, casi el 10% de la población que llevan conviviendo en absoluta paz y tranquilidad antes de que llegase la extrema derecha a este municipio. ¿Sabes qué pasa? Que queréis volver a convertir Jumilla en Torre Pacheco porque sino pueden hacer el culto en lugares públicos lo harán en una plaza porque tienen todo el derecho del público y van a venir unos neonazis a violentarles y ahí rascaréis votos y tendréis el discurso racista", soltaba la joven colaboradora.

“En Jumilla no había problemas hasta que llegó Vox.

¿Used decide quien es buen ciudadano? Han nacido allí y tienen los mismos derechos que usted.”



Brava Sarah SantaOlalla (@SarahPerezSanta) a la cara de Juan Agustín Carrillo, concejal de VOX Jumilla.#EnBocsDeTodos7A pic.twitter.com/yczwS2YnQ2 — maria LAtatus 💫 (@maria_latatus) August 7, 2025

Después era Antonio Naranjo quién tomaba la palabra para exponer su opinión. "Es que estoy alucinando ahora tenemos que dar los españoles prueba de que no somos islamófobos", empezaba diciendo el tertuliano. "Que yo sepa a quién se asesina por el mundo es a los cristianos en países islámicos, en donde se ejecuta a los gays es en países islámicos, en donde se tapa a las mujeres es en países islámicos. Y quizás por eso la gente que no comparte eso de los países islámicos se viene a España, así que para empezar un respeto con eso de salir en televisión diciendo que somos islamófobos. No lo acepto, este es un país tolerante", sentenciaba el presentador de 'El análisis de Diario de la Noche' en Telemadrid.

"A partir de ahí dos debates. ¿Cómo proteger la libertad de culto y confesional en un país que es aconfesional y es un derecho? Los musulmanes igual que los budistas y los de la iglesia de Maradona si quieren, tienen todo el derecho a desplegar sus ritos, cultos y tradiciones en un espacio público que es limitado y por tanto tiene que ser regulado para todo el mundo de la misma manera. Y la segunda parte, ahora bien ningún derecho te da argumentos para no aceptar el mejor marco de valores, de principios y normas que es el occidental. Ellos por supuesto pueden celebrar sus ritos, pero el Islam no puede ser una excusa para tener exenciones en derechos, que por cierto, a los que no lo necesitamos nos lo recuerdan todos los días", proseguía señalando Antonio Naranjo.

Esto de @AntonioRNaranjo sobre el supuesto racismo en Jumilla



Ni una coma le toco #EnBocadeTodos7A pic.twitter.com/Ip4bPRB68S — Renacido 🇪🇸 (@Renacidoaqui) August 7, 2025

Marta Jaenes da una réplica de libro a Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

Al escucharle, Marta Janes le frenaba para recordarle que "la católica también tiene algunos agujeros negros que podríamos debatir otro día si quieres". "¿Pero a ti te parece que existe el derecho a tapar a la mujer, a marginar al gay o a no respetar la constitución? Estoy seguro de que respondes que no", le replicaba Naranjo. "Tú puedes ser musulmán lo que no puedes es no ser demócrata y al que no lo entienda que aprenda", apostillaba él.

Mientras que Marta Jaenes no dudaba en desmontar los argumentos de su compañero recalcando que esto es racismo. "Lo que te digo es que si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato lo más seguro es que sea un pato. Y esto parece racismo y es racismo, nada nuevo en las tesis de Vox, aquí el papel fundamental es lo que está haciendo el PP. ¿Qué está haciendo el PP? Comprar totalmente las tesis de Vox en la inmigración", sentenciaba la periodista. "No, acertar. ¿Qué son las de Dinamarca?", trataba de contestarle Antonio Naranjo.