Pocas veces ha sido tan contundente Iñaki López ante la "ignorancia" de Vox: "Es hacer apología de la incultura más cerril"

No hay duda de que este verano está siendo uno de los más calurosos de la historia. Vamos encadenando olas de calor, la próxima, según la AEMET este próximo fin de semana. Por ello, Iñaki López arrancó el último programa de 'Más Vale Tarde' mandando un mensaje a quienes, a día de hoy, todavía niegan el cambio climático, como es el caso de la ultraderecha de Vox.

"España, ese país con ocho siglos de presencia musulmana y un líder de ultraderecha que defiende teorías racistas, como que el Gobierno nos quiere reemplazar a todos por dóciles inmigrantes a los órdenes del 'Perro’ Sánchez', o que el calentamiento global no existe y es otra zarandaja de esas inventadas por hippies, perroflautas, globalistas y Soros", ha comenzado diciendo Iñaki López en el programa vespertino de La Sexta.

De hecho, ha recordado que "ayer mismo, en el Parlamento andaluz, el mandado de Abascal llamó cursi a la protección del medio ambiente y fanatismo climático a lo que defiende la comunidad científica mundial para proteger su tierra". "Porque actualmente Andalucía ha triplicado las zonas en proceso de desertificación por el abuso de regadío y el cambio climático que con tanto ahínco Vox niega, aunque ahí estén las lluvias torrenciales de este año como advertencia", añade el presentador.

El dardo de Iñaki López a Vox por su 'prioridad nacional'

Además, Iñaki López ha señalado que "el urbanismo salvaje, incluso en zonas inundables, agotar los pozos o secar los acuíferos condenan a Andalucía a ser la zona de expansión del Sáhara hacia el norte y a sufrir problemas de abastecimiento de agua en un futuro próximo". "Negar lo que defiende la comunidad científica, y que ya es evidente, no es solo ser un ignorante, es hacer, además, apología de la incultura más cerril", deja claro el presentador de 'Más Vale Tarde'.

Por último, ha recordado lo dramática que está siendo la situación en lo que llevamos de verano. Y lo ha hecho lanzando un dardo a Vox: "Este mes han muerto mil compatriotas por causas ligadas a las altas temperaturas en el junio más caluroso desde que hay registros. Pero, por lo visto, la salud de esos mil compatriotas muertos no debía ser prioridad nacional", ha finalizado Iñaki López su alegato.

La AEMET advierte de una nueva ola de calor de cara al fin de semana

Y, en efecto, la ola de calor dispara a 1.028 las muertes ligadas a las altas temperaturas en el mes de junio en España, según la estimación provisional del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), del Ministerio de Sanidad. De estas, 731 decesos se produjeron en la última semana.

Este mes de junio fue el segundo más cálido de la serie histórica, solo superado por el de 2025. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hace hincapié en que "el calentamiento de junio es muy claro". De hecho, la estación de la Aemet en el aeropuerto de Bilbao batió su récord de temperatura mínima más alta para junio con 21,2 grados centígrados el sábado 27 de junio.

La AEMET ya ha advertido de que en los próximos días sufriremos una nueva ola de calor. La llegada de nuevas masas de aire muy cálido favorecerá un nuevo ascenso de las temperaturas en buena parte del país, con máximas que podría volver a alcanzar valores propios de los episodios más intensos del verano. Además del calor diurno, la Aemet pone el foco en las temperaturas durante la noche, que serán sofocantes, especialmente en zonas del interior y del área mediterránea.