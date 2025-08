Ramoncín pone la lupa en 'La Sexta Xplica' en un punto clave del por qué la gente joven vota a Vox realmente

Este sábado 2 de agosto, Ramoncín ha visitado 'laSexta Xplica'. El artista ha expresado su preocupación ante el ascenso de la ultraderecha en nuestro país, especialmente entre la gente joven. Y es que Vox se ha convertido en la opción favorita, tras la abstención, entre los jóvenes de 18 a 25 años.

"¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿En el único país de Europa donde la extrema derecha, esta tan ultra y xenófoba, no iba a llegar a ningún sitio? Sí, sí va a llegar, y lejos", ha dicho Ramoncín, visiblemente preocupado. Ante esto, lanza una reflexión: "El y tú más significa que yo también. Esto no va del 'y tú más' ni el 'tú también'. Esto va del que los ciudadanos tengan una vida mejor y no vean estos espectáculos y no digan que van a votar a esos otros".

El programa nocturno de laSexta también ha comentado el editorial de 'The Economist' pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. "El primer ministro español, plagado de escándalos, debería dimitir", reza el titular de la noticia. Y va más allá: "Para restaurar la confianza del Gobierno debería asumir la responsabilidad y dimitir. No existe una razón de peso para que continúe en el cargo".

Ramoncín, muy duro con el titular de 'The Economist'

'The Economist' también ha señalado que "el crecimiento económico de España comenzó antes de su mandato" y asegura que "se debe más a las reformas de su predecesor conservador, Mariano Rajoy, que a las suyas". Sobre ello ha sido preguntado Ramoncín en 'laSexta Xplica'. Visiblemente enfadado, el colaborador ha dado su opinión al respecto: "¿Esto de qué va? Va de que los ciudadanos vivan mejor. Que se pueda alquilar una casa, que se pueda tener un sueldo, que se pueda llevar a los hijos al colegio, que no tengamos conflictos en las calles".

Además, el colaborador se ha fijado en un detalle: "Es curiosísimo que 'The Economist', al que no ha hecho ni caso el PP de todo lo que ha dicho antes, ahora es la hoja parroquial del PP". "Ahora, como lo ha dicho 'The Economist', el presidente se tiene que ir. Pues a ver si 'Cinco días' le dice a Keir Starmer (primer ministro británico) que se marche también y a ver qué pasa. Me parece que esto no debería tener ninguna importancia. Es una opinión, una línea editorial", ha dejado claro el artista.