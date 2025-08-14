TVE confirma el fichaje de Marta Flich y detalla su nuevo magacín con la productora de 'La Familia'

Hasta ahora era un secreto a voces pero ahora por fin es oficial. TVE ha confirmado el fichaje de Marta Flich para ponerse al frente de 'Directo al grano', un nuevo magacín diario que verá la luz este otoño.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Directo al grano’ apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura ágil según avanza RTVE en una nota de prensa.

Por ahora, TVE no menciona el horario en el que emitirá 'Directo al grano'. No obstante, tal y como ha avanzado Vertele, los planes de la cadena pública pasan porque este nuevo programa con Marta Flich pueda ocupar el hueco de 'Malas Lenguas' en la sobremesa de La 1 y ser así el sustituto de Jesús Cintora.

No obstante, la intención de la cadena pública es grabar varios pilotos y será entonces cuando se decida la ubicación final de 'Directo al grano' pues tampoco se descarta que pudiera finalmente sustituir a 'Malas Lenguas' en su tramo principal en La 2.

Así será 'Directo al grano' con Marta Flich

'Directo al grano' desplegará una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

La periodista y economista Marta Flich liderará el programa. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión ('Todo es mentira', 'Late Motiv', 'En la frontera') y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.