Marta Flich hace una firme declaración de intenciones ante lo que busca en su nuevo magacín en La 1 con Gonzalo Miró

Queda poco para que Marta Flich arranque su nueva etapa televisiva por todo lo alto desembarcando en TVE con 'Directo al grano', el nuevo magacín vespertino de actualidad política que conducirá junto a Gonzalo Miró durante esta nueva temporada en La 1. Y durante una reciente entrevista, la presentadora se ha mostrado más que tajante ante las insinuaciones de que la supuesta politización de la cadena pública pueda afectar a la independencia de sus contenidos.

"Además de una mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados. Tengo muchas ganas de comenzar", ha comenzado explicando la antigua compañera de Risto Mejide en una entrevista para ABC, que se estrenará como presentadora titular en el nuevo formato que ya prepara LA OSA Producciones, el cual pretende seguir la estela de éxito que ha cosechado 'Malas Lenguas' estos últimos meses.

Marta Flich da la cara por TVE: "Se puede hacer servicio público y ser competitiva"

Pero cuando se han referido a La 1 de TVE como una cadena "abiertamente politizada", Marta Flich no ha dudado en defender a la que será su nueva casa televisiva y la disciplina que piensa trasladar al programa. "Trabajaré con libertad, transparencia y rigor, tal y como acostumbra y demuestra a diario la actual RTVE", sentencia la periodista en su conversación con el citado medio, defendiendo la profesionalidad e independencia del ente.

"Estoy encantada de desarrollar mi trabajo en una televisión que ha demostrado que se puede hacer servicio público y ser competitiva. Trataré de estar a la altura de sus grandes profesionales y de sus tantísimos espectadores", ha añadido la comunicadora, alabando a la cadena pública por la transformación que ha emprendido durante el último año acogiendo cada vez más formatos y rostros que atraen a nuevos espectadores.

Y Marta Flich tiene más que claro cuál será el sello de 'Directo al grano' y la influencia que trasladará de su tiempo en 'Todo es mentira' en Cuatro. "Creo que es parte de mi marca: honestidad y rigor en la información con humor y autenticidad. Cuando trabajas desde tu personalidad y desde tu honestidad, o te compran o no te compran, pero la que tiene que estar clara es una misma. La coherencia es fundamental", asegura la periodista.