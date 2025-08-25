Primeras palabras de Gonzalo Miró con pistas de su nuevo programa en TVE: "En cuanto eso pase, me retiro"

Hace unos días saltaba la inesperada bomba: TVE ficha a Gonzalo Miró como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad que prepara la cadena pública para sus tardes con Marta Flich y que producirán La Osa Producciones Audiovisuales ('La familia de la tele') y Big Bang Media ('Malas Lenguas').
Con ello, Gonzalo Miró abandonará Atresmedia donde se había convertido en uno de los tertulianos estrella de sus programas pues colaboraba en 'Espejo Público' con Susanna Griso así como en 'Más vale tarde' y 'La Roca' en La Sexta. Además de su faceta como comentarista deportivo en 'Estudio Estadio' en Teledeporte así como en 'Tiempo de juego' en la Cadena COPE.
Y ha sido precisamente ahí donde este fin de semana, Gonzalo Miró reaparecía y se pronunciaba por primera vez sobre su fichaje por TVE. Así, Paco González no dudó en aprovechar su presencia para preguntarle por su nuevo trabajo y trató de sonsacarle en qué horario se emitiría. "Está por ver, no estaría bien que yo lo anunciase aquí, tampoco podría hacerlo porque no lo sé", aseguraba cuando el presentador de 'Tiempo de juego' le cuestionaba si era un magacín de tarde o de tarde-noche.
"Va a ser de tarde pero no sé si será de 4 a 6, de 6 a 8 o de 7 a 9", terminaba diciendo Gonzalo Miró sobre 'Directo al grano'. Y es que una de las grandes incógnitas sobre el formato es si ocupará el primer tramo de 'Malas Lenguas' en la sobremesa de La 1 o el segundo bien en La 1 o en La 2.
Después Paco González no duda en tirar de humor para preguntarle a su compañero si la sintonía del programa iba a ser de una canción de Dua Lipa como fan que es. "Por supuesto. Está exigido por contrato", le reconocía con sorna Gonzalo. "Es buscar notoriedad para buscar su atención, en cuanto eso pase me retiro", añadía el nuevo presentador de TVE.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Más Información