Avance 'La Promesa', capítulo del miércoles 29 de abril: Manuel, acorralado por el perverso plan del duque de Carril

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 824, que La 1 emitirá este miércoles 29 de abril, Carlo rechaza el chantaje de Estefanía, que le amenaza con arruinar su relación con María Fernández revelando su pasado.

Manuel sospecha de las intenciones del duque de Carril e intenta contactar con el dueño de la empresa donde invirtieron para obtener respuestas. Julieta advierte a Ciro sobre el duque y él reacciona con hostilidad.

Salvatierra continúa las entrevistas y aunque la mayoría del servicio defiende a Curro, Santos deja entrever sus dudas sobre el carácter del joven. Cuando llega el turno de Ángela, habla maravillas del muchacho.

Martina y su equipo trabajan a destajo para preparar el refugio. Cuando por fin llega Pilarcita a La Promesa, se produce una discusión: Martina la acusa de rechazar el proyecto por no ser la protagonista.

Ricardo se niega a seguir el consejo de Pía de contarle a Santos la verdad sobre la muerte de Ana, temiendo perder el afecto de su hijo. El Duque de Carril advierte a Manuel: si no cede a sus demandas económicas, hará público que los Luján secuestraron a su hija, hundiendo su reputación.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (823) ofrecido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 823 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha ofrecido este martes 28 de abril, el Duque de Salvatierra comienza las entrevistas sobre Curro. El hijo del marqués continúa saltando ante cualquier comentario. Las primeras entrevistas son para Alonso y Manuel que hablan maravillas de él.

Martina, tras mucha insistencia, logra que Pilarcita acceda a realizar una visita al refugio. No sabe si accede por quitársela de encima o porque de verdad tenga intención de acudir.

Ciro recrimina a Julieta haber faltado a su cita. Ella, en realidad, estaba con Manuel, pero no se preocupa por su enfado, ya se le pasará. Pía observa con nuevos ojos a Leocadia y Cristóbal tras su descubrimiento, mientras mantiene su distancia con Ricardo. Y Petra, por su parte, le pide que le convenza de contarle la verdad a Santos.

Vera explica a las cocineras que su padre la ha descubierto. Eso implica que pronto volverá a casa… El duque de Salvatierra y el de Carril se encuentran: se conocen y se llevan bien. Estefanía chantajea a Carlo: le va a ayudar a conseguir dinero o si no le contará la verdad a María sobre su pasado romántico.