El creador de ‘El ministerio del tiempo’ habla alto y claro sobre si la serie volverá a TVE

Javier Olivares, el creador de ‘El Ministerio del Tiempo’, se encuentra inmerso en la producción de ‘Ena’, la miniserie que emitirá TVE sobre Victoria Eugenia de Battenberg, la mujer de Alfonso XIII y basada en una novela de Pilar Eyre. Su vuelta a TVE abre la puerta a que la icónica ficción protagonizada por Rodolfo Sancho pueda volver a la cadena. ¿Pero es posible esta vuelta?

Cabe recordar que ‘El Ministerio del tiempo‘ emitió el último capítulo de la cuarta temporada el 23 de junio de 2020. Han pasado tres años desde entonces. Lo cual tampoco sería un problema pues cabe recordar que entre la tercera y la cuarta temporada también pasaron tres años.

Hace un año, Javier Olivares ya reveló en una entrevista que llegó a presentar una quinta temporada de ‘El ministerio del tiempo’ a TVE pero al final nunca se llegó a aprobar. Y es que el productor no tuvo reparos en atacar al ex-presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero por despreciar a la ficción. «Muchas productoras hemos llevado proyectos casi hasta la línea de meta pero luego nada. Jamás he visto a un presidente de una televisión pública que desprecie más la ficción», llegó a decir.

Recientemente, José Pastor, el director de Cine y Ficción de RTVE abría la puerta a la posibilidad de que ‘El ministerio del tiempo’ pueda volver. «Es una serie que nos encanta, que tiene entretenimiento, es blanca, inclusiva, entretenida y divulgativa. Hay que recuperarla y hay que ver cómo hacerlo. Tal vez el formato de serie corta o de TV movie funcione», confesaba en una entrevista para Formula TV abriendo la puerta a recuperar la ficción en formato de tvmovie como ha sucedido con ‘Los misterios de Laura’.

Javier Olivares: «No voy a hacer una tv movie de El Ministerio del tiempo»

Ahora, es Javier Olivares el que se pronuncia al respecto en una entrevista para Bluper. Al preguntarle por la ficción, recuerda que él presentó una quinta temporada. «Me gustaría saber cuál es el estatus de ‘El Ministerio del Tiempo’, si está cerrada o no», asevera el productor.

Sin embargo, el creador de ‘El Ministerio del tiempo’ es contundente al decir que él no piensa en hacer una tvmovie. «No voy a hacer una tv movie de El Ministerio del Tiempo. Por contrato se supone que si no la hago yo mientras esté vivo, no se puede hacer. De El Ministerio del Tiempo no se hará una tv movie. Me parecería una falta de respeto. O se hace una temporada o no se hace», sentencia.