TVE anuncia más de 130 rostros en 'Telepasión 2025': actores de 'La Promesa', 'Valle Salvaje', Javier Ruiz o Broncano

No hay Nochebuena sin 'Telepasión'. Un año más, y ya van 28, TVE reunirá a buena parte de los rostros principales de sus programas, informativos y series para cantar y bailar en la noche de este miércoles, 24 de diciembre con una gala que conducirán Aitor Albizua y LalaChus.

Así, Aitor Albizua se hará cargo por tercer año consecutivo de la conducción de esta tradicional gala de Nochebuena tras haberlo hecho en los años anteriores con Rodrigo Vázquez y Patricia Conde. Mientras que LalaChus debuta este año después de haber sido la cara de las Campanadas del año pasado junto a David Broncano.

El presentador de 'Cifras y letras' y la colaboradora de 'La Revuelta' reciben un encargo muy especial para esta Nochebuena: crear y dirigir el programa 'Telepasión 2025. Mi gran noche', un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Todos abordan el proyecto con mucha ilusión y con locas ideas.

✨🎄 Esta Nochebuena, la gran noche es #TelepasiónRTVE



Aitor Albizua y Lalachus presentan el espectáculo más loco del año 🎶💃



Más de 130 profesionales de RTVE convierten esta cita en una explosión de música, baile y sorpresas de todas las épocas.

Este año, 'Telepasión' ha conseguido un récord al juntar a más de 130 profesionales de RTVE que llenarán la noche de música y baile de todas las épocas, con muchas sorpresas y con la canción más famosa de Raphael como telón de fondo.

Los rostros que participan en 'Telepasión 2025'

Los actores de 'La Promesa' que participan en 'Telepasión 2025'

Entre los 130 profesionales de RTVE que participan en 'Telepasión 2025' encontramos caras tan reconocidas como las de Pepe Rodríguez ('MasterChef'), Chenoa ('The Floor', 'Dog House'), Javier Ruiz, Adela González y Miriam Moreno ('Mañaneros 360'), Jesús Cintora ('Malas Lenguas'), Jordi Hurtado ('Saber y ganar'), David Broncano ('La Revuelta'), Marc Giró ('Late Xou') o Henar Álvarez ('Al cielo con ella') según se puede ver en la promo que ya emite La 1.

Pero también sabemos que otros rostros que participan este año en 'Telepasión 2025' son Marta Flich ('Directo al grano'), Anne Igartiburu y Javier de Hoyos ('D Corazón') así como Alba Carrillo, Benita (Maestro Joao), Jacob Petrus ('Aquí la tierra'), Paula Vázquez ('Hasta el fin del mundo'), Cayetana Guillén Cuervo ('Versión española'), Elena S. Sánchez ('Historia de nuestro cine'), Lourdes Maldonado y Marc Sala ('Telediario Fin de Semana'), Inés Hernand ('Benidorm Fest'), Egoitz Txurruka ('Trivial Pursuit') y JKBello (Benidorm Fest 2025) y Gonzalo Pinillos (Eurovisión Junior 2025) entre muchos otros.

Y como también es habitual no faltarán a la cita algunos de los protagonistas de las series diarias de La 1. Así, por parte de 'Valle Salvaje' veremos a Loren Mairena (Luisa), Rafa Álamos (Francisco), Elena Navarro (Pepa) y Marcos Orengo (Martín). Mientras que por parte de 'La Promesa' los que cantarán en esta ocasión serán Guillermo Serrano (Lorenzo), Isabel Serrano (Leocadia), Sara Font (Enora), Álvaro Quintana (Toño), Ibrahim Al Shami (Adriano) y Teresa Quintero (Candela).