España con el corazón roto tras la muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro: de la reacción de Carlos del Amor a Cintora

España está de luto. Roberto Iniesta Ojea, conocido por todos como Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, ha muerto este miércoles 10 de diciembre a los 63 años. En 2004 fue diagnosticado de tromboembolismo pulmonar, aunque se desconocen cuáles han sido exactamente las causas del fallecimiento.
Toda una generación llora la pérdida del intérprete de canciones tan míticas como 'Jesucristo García', 'So payaso', 'Salir' o 'La vereda de la puerta de atrás'. Su inesperada muerte ha sido comunicada por su familia y su equipo en "la nota más triste" de sus vidas, en la que se han despedido del "último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de habla hispana".
En los próximos días se darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora en la que tendrá lugar el homenaje de despedida a Robe Iniesta. La ciudad, además, ha decretado tres días de luto por su ciudadano más ilustre. Y es que el artista nació en la ciudad cacereña el 16 de mayo de 1962. Ya desde joven mostró su pasión por la música y la poesía.
En el año 1987, fundó Extremoduro, con los que, en la década de los 90, se convirtió en líder en su género de rock urbano. Una imborrable carrera del cantante y compositor extremeño que fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2024.
Hace un año, Robe Iniesta canceló de urgencia los conciertos de su gira de despedida, 'Ni santos ni Inocentes' tras serle diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Tal y como se detalló entonces, esa afección le obligó a guardar "reposo absoluto".
Las redes lloran la pérdida de Robe Iniesta
Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño hacia el artista, y de condolencias hacia sus seres queridos. Uno de los primeros en despedirse del alma de Extremoduro ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le ha dedicado unas emotivas palabras a través de su cuenta de X.
"Hoy nos deja Robe Iniesta. Si "toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo", él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno. Hasta siempre, Robe", escribió el líder del ejecutivo.
También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha querido despedirse del artista en la misma red social: "Su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable. Descanse en paz Robe Iniesta, artista, inolvidable".
Mientras que el mundo de la televisión también ha llorado esta pérdida. "Su música es tan poderosa que nos sobrevivirá a todos. Un gigante con canciones que atravesarán el tiempo y generaciones. Hace unos años le hice esta foto. Tímido, carismático, huidizo, genio. Vaya putada Robe", ha escrito el periodista de TVE Carlos del Amor, firmando una de las reacciones más compartidas del día.
Por su parte, el presentador de 'Malas Lenguas' Jesús Cintora ha compartido su tristeza e incredulidad al enterarse. "Ha muerto el Robe de Extremoduro, el gran compositor de rock en habla hispana de las últimas décadas. En aquel concierto de Vigo, pensé que algo iba mal porque paraba demasiado entre canciones. Llegó el parón. Jamás pensé que no volvería a verlo. DEP", ha lamentado el rostro de TVE.
Desgarradora ha sido también la publicación difundida por la presentadora de 'Antena 3 Noticias' Mónica Carrillo: "Qué día tan triste. Qué vida tan vacía de más poesía de Robe", ha reflexionado la periodista.
