Kiko Hernández deja este indubitable dardo a Jorge Javier ante su estreno como presentador en 'La casa de los gemelos 2'

Este viernes, 5 de diciembre, Kiko Hernández ha aparecido por sorpresa en 'No somos nadie'. Lo ha hecho para hablar sobre su fichaje por la segunda edición de 'La casa de los gemelos', el reality del estilo de 'Gran Hermano' creado por Zona Gemelos que se estrenará en streaming este domingo 7.

Los gemelos Daniel y Carlos Ramos intentarán superar las apenas 9 horas de convivencia de la primera edición. El reality contará con conocidos rostros televisivos como José Labrador de 'Gandía Shore'; Nissy Lahr de 'Secret Story' y Eros Vidal de 'La isla de las tentaciones'. Ellos compartirán estancia en la casa con 'La Falete', 'La Marrash' y otros concursantes.

Por si esto fuera poco, los organizadores del programa han anunciado como fichajes estrella a Víctor Sandoval, Coto Matamoros y Kiko Hernández. Este último como presentador. Un nuevo rol en su faceta televisiva del que habló el colaborador durante su visita a 'No somos nadie'. Aunque, sin lugar a dudas, lo que más sorprendió a la audiencia fue el inesperado dardo que lanzó a Jorge Javier Vázquez, destapando la supuesta mala relación que habría entre ellos.

El dardo de Kiko Hernández a Jorge Javier Vázquez

"Un besito para Ion Aramendi y otro para Jorge Javier", espetó Kiko Hernández, entre risas. Pese a que Carlota Corredera le pidió que dejara el pasado atrás, también mandó otro beso "a Jorge y a Paz Padilla". "Deja el pasado, avancemos", insistió la gallega. Sin embargo, él fue más allá y lanzó una nueva pulla a Mediaset por el fracaso de 'GH 20': "Ahora van a meter corriendo a famosos que no sé de dónde lo van a sacar para intentar salir del apuro".

"No saben ni adónde van. Que aprendan un poco cómo están estos dos chavales que con 22 años tienen más talento. Qué casting han hecho", sentenció. Hasta el momento se desconocía que hubiera una mala relación entre quienes fueran presentador y colaborador de 'Sálvame'. Pero, a juzgar por las palabras de Kiko Hernández, la relación no es precisamente estrecha.

Hace unas horas, el presentador de 'La casa de los gemelos 2' compartía una publicación en Instagram donde prometían hacer "historia" con la nueva edición. "Hoy después de la reunión con los productores de 'La casa de los gemelos' Carlos y Daniel, después de ver la espectacular casa y del repaso a la primera gala… os aseguro que mañana vais a alucinar… desde el minuto uno hasta el final…", comenzó escribiendo el madrileño.

"Para los amantes del reality en estado puro por fin vuelve el prime time, vuelve la emoción, la convivencia… la vida en directo. No te lo puedes perder mañana a las 22:00 horas en YouTube, pones en el buscador zona gemelos, y a disfrutar. Y después de la gala podréis seguir disfrutando de la casa en directo 24 horas", concluía Kiko Hernández en su publicación.