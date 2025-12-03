'La casa de los gemelos 2': Lista oficial con los concursantes confirmados del reality con una baja importante

Mientras que 'Gran Hermano' no parece estar dando sus frutos con su vigésima temporada en Telecinco, Carlos y Daniel Ramos de 'Zona Gemelos' parecen haber dado con la fórmula de la polémica de cara al estreno de 'La casa de los gemelos 2'. Tras confirmar rostros míticos de Mediaset como Labrador o Aramis Fuster para la nueva edición de su controvertido reality en Youtube, los hermanos de Getafe han sufrido una importante pérdida en su explosivo cartel.

La primera entrega del reality en Youtube a principios de octubre no pudo escapar de la polémica con altercados físicos y peleas subidas de tono entre La Marrash, Falete y otros rostros del universo Tik Tok que se embarcaron en la aventura. Las explícitas escenas, con una violencia propia de la telerrealidad de mediados de los años 2000, no tardaron en colarse en las tertulias de 'Vamos a ver' y 'No somos nadie' entre otros espacios que comentaron el formato.

Los concursantes confirmados para 'La casa de los gemelos 2'

Este lunes, la cuenta oficial de 'La casa de los gemelos 2' comenzó a confirmar sus fichajes tras varias semanas de rumores sobre las conversaciones de Carlos y Daniel con distintos personajes de la farándula. El primer confirmado es José Labrador, conocido originalmente por su paso por 'Gandía Shore' en MTV y su turbulenta relación con Ylenia Padilla, otro de los nombres que resuenan como un posible fichaje.

Tras saltar a la fama en la versión española de 'Jersey Shore', continuó su camino en Telecinco concursando en 'Supervivientes', 'Mujeres y hombres y viceversa' además de protagonizar varias apariciones en 'Sálvame Deluxe' entre otros formatos. El segundo rostro olvidado del universo Mediaset en apuntarse a la aventura de los hermanos Ramos ha sido Beatriz González, más conocida como Bea la Legionaria, una de las protagonistas indiscutibles de 'Gran Hermano 6'.

Y aunque fue uno de los fichajes más celebrados de 'La casa de los gemelos 2' tras su anuncio este pasado lunes, la televisiva ha emitido un comunicado anunciando su retirada del formato. "No voy a entrar, aunque estoy puesta como concursante, ya que me operaron hace casi dos meses de las cuerdas vocales y no puedo hablar. Como para meterme ahí", ha aclarado en exclusiva para Bluper.

Conocida por su elevado temperamento y su disciplina, la legionaria asegura que estará presente en la próxima edición del formato, pues para entonces ya podrá "hablar y gritar", tal y como se la recuerda de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. La siguiente confirmada ha sido Aramis Fuster, que tras su accidentado paso por 'Gran Hermano VIP' en 2018, cuando tuvo que abandonar el concurso por baja médica, probará suerte en el formato de Youtube.

Se define así misma como la máxima autoridad en el mundo del ocultismo y durante décadas ha protagonizado algunos de los momentos más sonados en Telecinco. Sin embargo, es necesario puntualizar que la vidente no ha confirmado su participación en 'La casa de los gemelos 2' en ninguna de sus redes sociales, al contrario que otros de los nombres anunciados.

Y tras la incursión de varios rostros de Mediaset en el universo de 'Zona Gemelos', el reality recupera la esencia de su primera entrega recuperando a Triana Marrash, uno de los personajes más conflictivos del reality. En la primera edición, 'Laurita de Dubai' vivió numerosos altercados físicos con La Falete que obligaron a los gemelos a interrumpir la emisión. A su vez, sus apariciones semanales en 'El show de los gemelos' también han estado marcadas por el desastre por sus enfrentamientos violentos con Luisa Garrido o Coto Matamoros.

Y el quinto y último fichaje hasta el momento de 'La casa de los gemelos 2' es María Rispa, enemiga íntima de La Marrash que promete sembrar la discordia en la casa. La joven catalana se hizo famosa en redes hace más de una década por su cambiante acento así como las múltiples personalidades que mostraba en sus vídeos, fingiendo ser latina o árabe de publicación en publicación.

La sexta concursante confirmada para la segunda edición del polémico reality es Gabriella Hahlingag, una de las protagonistas indiscutibles de la pasada entrega de 'La isla de las tentaciones' a principios de año. La joven fue el consuelo de Montoya después de que Anita Williams le fuese infiel durante el reality con Manuel González. Y meses más tarde, durante la emisión de la temporada, sorprendió dando un giro de 180 grados a la trama destapando su relación con Manuel.

Aída Nízar, el fichaje perdido

Sin embargo, hay un fichaje que se ha resistido a 'La casa de los gemelos 2' y que podría haber encabezado la mayor de las polémicas como acostumbra a hacer en todos sus realities. Tras semanas de especulación sobre su posible salto al formato, Aída Nízar tomó sus redes a principios de semana para explicar que había rechazado una oferta de 35.000 euros por parte de los hermanos.

Sin embargo, los artífices del reality no tardaron en desmentir a la polemista durante una de sus retransmisiones más recientes en 'El show de los gemelos'. "No te hemos ofrecido 35.000 euros, ni algo similar. Si te llegamos a ofrecer 35.000 euros, estoy seguro de que estaría en la casa hasta limpiando los baños", aseguraron los creadores del formato tirando por tierra la versión de la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Teniendo en cuenta que la primera entrega de 'La casa de los gemelos' estuvo conformada por un elenco de 7 concursantes, solo quedaría por anunciar el fichaje que cerrará la lista definitiva. A juzgar por los rostros más habituales de su show semanal en Youtube, el último puesto de esta entrega podría estar ocupado por Tania Singer, conocida en redes como la acosadora de Lydia Lozano, Luisa Garrido o Coto Matamoros.