Kiko Hernández, desaparecido hace tres meses, deja claro su futuro como colaborador en televisión

'No somos nadie' arrancó en septiembre con importantes bajas entre los rostros más queridos de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos', sus espacios predecesores en las tardes de TEN. Una de ellas fue el de Kiko Hernández, que ha regresado este viernes junto a Carlota Corredera tras más de tres meses desaparecido de la televisión para anunciar que próximamente volverá a formar parte del magacín.

El tertuliano, que se convirtió en uno de los pilares fundamentales de 'Tentáculos' junto a Carlota Corredera tras la marcha de sus compañeros a Televisión Española con 'La familia de la tele', ha regresado este viernes al pisito para vivir su esperado debut en 'No somos nadie', ya que durante los últimos meses los seguidores del formato han preguntado una y otra vez cuándo regresaría a las tardes de la cadena.

Kiko Hernández confirma su regreso a TEN y anuncia su futura incorporación a 'No somos nadie'

Así, Kiko Hernández ha irrumpido por primera vez en el magacín de TEN cuando sus compañeros se encontraban repasando el robo que ha sufrido Iker Casillas en su domicilio, desatando la locura en plató. Tras abrazar a Belén Esteban, Marta Riesco, Arnau Martínez y compañía, el televisivo emitía un alto comunicado sobre su futuro en el programa.

Kiko Hernández viene de visita pero nos confirma que VOLVERÁ 💣.#NoSomos24O pic.twitter.com/2G9NH5i7Cn — TEN TV (@TENtv) October 24, 2025

"Que haya gente que desde septiembre hasta aquí me haya querido poner palitos en las ruedas... Conmigo no van a poder hoy ni mañana ni nunca", ha comenzado explicando sin dar detalles sobre lo que ha vivido durante los meses fuera de TEN, pues su última aparición televisiva fue en el programa final de 'Tentáculos' en julio.

"Y seguramente muy pronto voy a volver aquí", ha anunciado entonces Kiko Hernández, confirmando que próximamente regresará al piso de LA OSA Producciones para formar parte del plantel de colaboradores de 'No somos nadie'. Y aunque no ha adelantado la fecha exacta de su incorporación al espacio, de esta forma ha callado todos los rumores sobre su posible regreso a Mediaset.